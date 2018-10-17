Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bugün Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu büyük bir tehdit altında bulunduğunu öne sürdü.
Türkiye'de resmi kayıtlara göre 3,6 milyon, gayriresmi rakamlara göre 4 milyon Suriyelinin yaşadığını ifade eden Türkkan, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda izlediği yanlış politika devam ederse bu rakamın 2040 yılında 7,5 milyona çıkacağı tahmin ediliyor." dedi.
Türkkan, bugün Türkiye'deki her 20 kişiden birinin Suriyeli olduğunu, 2023 yılında bunun 13 kişiden biri olacağının hesaplandığını belirterek şöyle konuştu:
"Böyle giderse Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis'te Türk nüfus azınlıkta kalacak. Mersin ve Adana'da ise nüfus dengesi tamamen değişecek, kendi insanımız kendi topraklarında azınlık konumuna düşecek. Durum aslında bu kadar içler acısı. Böyle bir nüfus yapısıyla, bu demografik yapıyla Türkiye'nin birliğini ve milli devlet yapısını sürdürmemiz mümkün değil.
Bugüne kadar Suriyeliler için ülkemizin harcadığı para resmi açıklamalara göre 35 milyar dolar. Çin'den mal almak için 3,6 milyar dolar kredi alınca davul zurna çalıyorsunuz, Suriyeli sığınmacılara 36 milyar dolar harcıyorsunuz. Bu parayı ülkemizin, kendi insanımızın hayrına olacak işler için harcasaydık neler yapardık biliyor musunuz? Bu 35 milyar dolarla sizin maliyetinizle dört tane Marmaray, bir tane GAP, 400 tane şehir hastanesi, yedi tane boğaz köprüsü, 30 bin adet de 16 derslikli okul inşa ederdik. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da okulların durumunu biliyoruz, görüyoruz."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dört koruma polisi verildiğini anlatan Türkkan, İçişleri Bakanlığına defalarca müracaat etmelerine rağmen koruma sayısının artırılmadığını dile getirdi.
Türkkan, "Dört koruması var. Birisi izinli, birisi hasta, birisi arabayı kullanıyor, Genel Başkan tek korumayla geziyor. Bunu yapmanızın altında yatan sebebi merak ediyorum. Sayın Meral Akşener'i kurban mı vermek istiyorsunuz? Hem vallahi hem billahi vermeyeceğiz." diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu konuda yetkililerden bilgi aldığını belirterek "Merkez Koruma Kurulunun kararıyla 6 korumaya çıkartılmış ve aynı zamanda evinde koruma istememesine rağmen koruma kulübesi evinin korumasını sağlamaktadır." dedi.
Türkkan ise "Bize gelen herhangi bir koruma yok. Sadece iki tane çağrılı sistemde koruma tahsis edildiği bilgisi verildi, şifahen. Çağrılı sistemdeki korumayla genel başkanlar korunmaz, bunu İçişleri yetkilileri iyi bilir." diye konuştu.
-"Güncelleme zarureti"
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, teklifin, genel hatları itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş dolayısıyla İçişleri Bakanlığı yetki ve görev sahasına giren bazı konularda düzenleme yapma ve mevcut düzenlemeleri güncelleme zarureti sonucu ortaya çıktığını ifade etti.
İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden çıkarıldığı için daha önce yararlandıkları haklardan yararlanabilmeleri için ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler ve atıfların yapıldığını belirten Atay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında genel kolluk mevzuatında değişiklikler yapıldığını kaydetti. Atay, "Genel kolluk personelinin kendi arasında ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki muadilleriyle eşit haklara sahip olması için gerekli uyum değişiklikleri yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay ve astsubaylarının özlük hakları yönünden hangi kanun hükmüne tabi olacakları da bu teklifte düzenlenmiştir." diye konuştu.
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