Trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürüldü! Kavşakta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Birlik Mahallesi Doğukent Caddesi'nde meydana geldi. Mamak yönüne giden Anıl B. yönetimindeki motosiklet, sol şeritten kavşağa giriş yaptığı sırada, aynı yönde yolun orta şeridinden 451'inci Cadde'ye dönmek için sola manevra yapan otomobile çarptı. Kaza sonrası Anıl B. ile beraberindeki Elif A. motosikletten düşerek yerde hareketsiz kaldı. Otomobilde bulunan kimliği belirsiz 2 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anıl B.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Elif A. ile otomobildeki diğer 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı halde hastaneye getirilen Elif A. da yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kazanın yaşandığı kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





