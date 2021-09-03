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Şanlıurfa'da feci kaza! Araçta sıkışan Astsubay Mehmet Tolga'dan acı haber

03.09.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acı haber Şanlıurfa'dan geldi. Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Jandarma Astsubay Mehmet Tolga hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci kaza! Araçta sıkışan Astsubay Mehmet Tolga'dan acı haber

Şanlıurfa’daki kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Sırrın Mahallesi’ndeki köprülü kavşakta yaşandı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Tolga Çapar (29) yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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