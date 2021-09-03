Şanlıurfa'da feci kaza! Araçta sıkışan Astsubay Mehmet Tolga'dan acı haber

Şanlıurfa’daki kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Sırrın Mahallesi’ndeki köprülü kavşakta yaşandı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Tolga Çapar (29) yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

