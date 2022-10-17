Trafikte bunu yaşayacakları akıllarının ucundan geçmezdi! Yağışlı havada dehşet saçtılar: "Delikanlıysanız durun, yoksa..."

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde yaşananlar kelimenin tam anlamıyla trafik terörünü gözler önüne serdi. Yağışlı havada seyir halindeki bir kamyon ile plakası alınamayan bir başka kamyon, ilk olarak trafikte otomobil sürücüsü ile tartıştı. Yağan yağmura aldırış etmeyen iki kamyon şoförü, adeta trafikte terör estirdi. İçinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü sürekli kesilmek istendi. Otomobilin geçişine de izin vermeyen iki kamyon şoförü, araçlarını otomobilin üzerine sürerek adeta kazaya davetiye çıkardı.

"DELİKANLIYSANIZ DURUN, YOKSA KAZA YAPTIRIRIM SİZE"

Otomobil sürücüsünün kendini başka bir şeride attığı anlarda kamyon şoförleri, önce sıkıştırıp sonra önüne kırarak durmasını istedi.

Kamyon şoförlerinden biri otomobil sürücüsüne, “Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size” tehdidinde bulundu.

Otomobildeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trafiği tehlikeye düşüren iki kamyonun yaptıkları saniye saniye kameralara yansıdı. Trafikte o anları görenler ise şaşkına döndü. (İHA)



