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Trafoda akıma kapılıp can verdi! Vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yapmak için yarıştı

10.06.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kablo çalmak için trafoya giren bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Trafo etrafında toplanan yüzlerce vatandaş ise feci şekilde can veren kişiyi görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Trafoda akıma kapılıp can verdi! Vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yapmak için yarıştı

Adana'daki olay dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Trafodan patlama sesi duyup, yangın çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

TRAFO İÇİNDE YANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri, trafo içinde bir erkeğin yanmış halde yattığını görünce bölgeye sağlık ve polis ekibi çağırdı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, feci şekilde yanmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yapılan ilk incelemede hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin, kablo çalmak isterken akıma kapılıp, hayatını kaybettiği tespit edildi.

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SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Olay nedeniyle elektrikleri kesilen mahalle sakini onlarca kişi, trafo çevresinde toplandı. Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, cep telefonlarının kamerasıyla da çalışmaları kayda aldı.

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Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Ayrıca cesedin kimliğinin, otopsinin ardından yapılacak DNA testi ile belirleneceği öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)


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