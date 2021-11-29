Trans oyuncu Elliot Page’den kaslı vücut paylaşımı

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, tişörtsüz olarak çektiği ayna selfie’sini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Page, siyah eşofmanı ve terlikleriyle de dikkat çekti.

Page, 5 milyondan fazla takipçisi olan hesabında paylaştığı fotoğrafla 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. Son hali ile de takipçilerinden övgü topladı.

Page’in transseksüel aktivist arkadaşı Turmalin, fotoğrafının altına "Ayna da işe yarıyor" yorumunu yazarken, oyuncu MJ Rodriguez de siyah bir kalp emojisi ile "Lanet Elliot" şeklinde esprili bir yorum yaptı.



