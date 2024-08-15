Transfer tahtası bir açıldı pir açıldı! Fatih Erbakan bu kez çok kızacak! AK Parti teklifini yaptı

MYNET KULİS HABER - AK Parti'de siyaset dünyasında gündem değiştirecek hamleler peş peşe geliyor. 2 İYİ Partili vekili ve 13 ilçe belediye başkanını transfer eden AK Parti, bu kez de gözü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'a dikti.

AK PARTİ'NİN İLK HEDEFİ KASIM GÜLPINAR VE URFA!

Kasım Gülpınar uzun seneler boyunca AK Parti'de siyaset yapmış hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını da yapmıştı. Şanlıurfa'da seçim döneminde AK Parti'ye yönelik eleştirilerini sıralayan fakat sonuç alamadığı için aday olduğunu beyan eden Kasım Gülpınar, AK Parti'ye geçecek mi?

Mehmet Özhaseki'nin yerine 2. kez bakanlık koltuğuna oturan Murat Kurum'un Şanlıurfa ziyaretinde bir saat baş başa şekilde Kasım Gülpınar ile görüştüğü ve AK Parti'ye davet ettiği kulislere yansıyan bilgiler arasında!

KASIM GÜLPINAR TEKLİFİ REDDETTİ AMA KAPIYI DA KAPATMADI!

AK Parti heyeti de Kasım Gülpınar ile görüşüp tekliflerini iletti. Kasım Gülpınar şu aşamada gelen teklifi reddetti ama görüşmelere kapıyı da kapatmadı! AK Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım Gülpınar'ı AK Parti'de görmek istediğini belediye başkanına iletti.

AK PARTİ'DEKİ BAZI İSİMLERDEN RAHATSIZ

Kasım Gülpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir problemi olmadığı fakat AK Parti'deki bazı isimlerin liyakatsız ve üstten bakan tavırlarından çok rahatsız olduğu bu nedenle AK Parti'deki süreci takip ettiği de gelen bilgiler arasında...