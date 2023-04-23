Transparan giyen Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! “Bu güzellik çok fazla”

Yer aldığı projeler ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen Hande Erçel sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Erçel İtalya’ya tatile gitti. Tatilde trasparan kıyafet tercih eden ünlü ismin süper minili pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

29 yaşındaki ünlü ismin pozlarına takipçileri “İtalya sokaklar şenlenmiş”, “Bu güzellik çok fazla”, “Dünya güzelim”, “Bebek gibi” yorumlarında bulundu.

Hakan Sabancı ile beraberliği sıkça gündem olan Hande Erçel’in fotoğraflarını beğenenler arasında Melisa Döngel, Zeynep Bastık, Eda Ece gibi isimler de yer aldı.

Instagram'da 30,4 milyon takipçisi bulunan Erçel'in paylaşımı 2 buçuk milyona yakın beğeni aldı.





