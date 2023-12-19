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  4. Transparan giyen Nesrin Cavadzade iddialı pozlarıyla büyüledi! Bir bakan bir daha baktı

Transparan giyen Nesrin Cavadzade iddialı pozlarıyla büyüledi! Bir bakan bir daha baktı

19.12.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Sumru Yavrucuk ile başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade dün gece GQ 2023 "Men of The Year" Ödül Töreni'ne katıldı. Transparan bir elbise tercih eden ünlü oyuncu iddialı pozlarıyla adeta mest etti.

Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Nesrin Cavadzade

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu dün akşam düzenlenen GQ 2023 "Men of The Year" Ödül Töreni'ne katıldı.

Nesrin Cavadzade 2

Geceye iddialı tarzıyla damga vuran Cavadzade transparan bir elbise giymeyi tercih etti. Siyah payetli elbisesiyle pozlar veren ünlü ismin göğüs dekoltesi de çok beğenildi.

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Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nesrin Cavadzade 4

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun','Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.

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