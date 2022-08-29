Transparan tulumu sosyal medyada gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Müstehcen bikinilerden, mini elbiselere kadar birçok tekstil ürünü satan Kaliforniya merkezli moda markası bir kez daha sosyal medyayı sallamayı başardı. Intagram’da 21.4 milyon takipçisi bulunan marka modellerinden birinin giydiği transpran tulumlu bir gönderisini yayınlayınca sosyal medya kullanıcılarında büyük tepki topladı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Siyah ve ten rengi tül detaylarıyla yaratılan tulumun popüler olduğunu savunan marka stoklarda sadece iki beden kaldığını söyledi. Ancak sosyal medya kullanıcıları aynı fikirde değildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları kıyafeti beğendiklerini belirtirken bazıları ise “Bu nasıl kıyafet” diyerek eleştirilerini iletti.



