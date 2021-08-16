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Trend alarmı: Belirgin desenler

16.08.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafet söz konusu olunca desenler hiç bu kadar popüler olmamıştı. Özellikle yazın cıvıl cıvıl günlerine ayak uydurmak için biraz eskiden kalan ancak günümüzde yeniden uyarlanan bir akımdan söz edeceğiz. Dolabınızda ne kadar desenli kıyafet varsa çıkartın çünkü yeni trend tamamen renk cümbüşü ve desenlerle ilgili.

Trend alarmı: Belirgin desenler

Yazın ruhunu doyasıya çıkartmak ve bir stil ikonu olarak gözükmeye ne dersiniz? Moda aslında kişinin kendisine yakışanı giymesidir. Bu klişe hepimizin hayatında bir yerde mutlaka işine yarar. Ancak sosyal medyanın yaşamın büyük bir bölümünde yer alması ile beraber trendlere karşı kayıtsız kalacağınızı düşünemezdik. 2021 yılının yaz aylarında etkili olan belirgin desen ve renk akımı ilkbahar döneminde de devam edeceğe benziyor.

Renkli bir stile uyum sağlamak ve moda trendlerinden uzak kalmak istemiyorsanız “ton sür ton” kavramının kucağınıza kendinizi bırakın. Bir renk belirleyin ve onun bütün tonlarıyla artık kombin yapmaya hazırsınız. Desenin alt mı yoksa üst parçada mı olacağına karar verin. Ardından ise bütün aksesuar ve kombin parçalarını bu rengin açık ile koyu tonlarından oluşturabilirsiniz.

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POPÜLER OLAN DESENLER

90’lı yıllarda desenler büyük bir yer kaplıyordu. Çünkü renklerle birlikte desenler popülerdi. Hatta büyük desenlerle canlı renkler bir arada kullanılıyordu. 2021 yılında desenler ve canlı renklerin uyumundan biraz daha az söz ediyorsak olsak da sosyal medyada bu akımı cesaretli bir şekilde yapanlar da var. Sevimli pötikareler, denizci çizgileri ve klasik haline gelen çiçek desenleri... 2021’de bunların yerini gökuşağı motifleri, batikler, romantik çizgiler ve neon renkler alacak.

PASTORAL DOKULAR

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle birlikte çoğu kişi daha doğal ve sade bir yaşam yönelmişti. Hatta çoğu kişi doğanın ve onun hayata olan etkisinin farkında varmıştı. İşte bu algısal değişiklik aslında moda sektörüne de yansıdı. Pastoral dokunuşların işlendiği kazak, elbise, bluz ve pantolonlarda doğa resimleri ön plana çıkıyor.

KIRMIZI MEYVELER

Son yıllarda yaz ve ilkbahardaki kıyafet seçimlerinde aslında daha eğlenceli tercihler yapıldığını söylemek mümkündür. Son yıllarda popülerleşen meyve desenleri 2021 yılında daha spesifik bir hal aldı. Meyve deseni trendi, kırmızılar üzerine yoğunlaştı. 2021’de daha çok çilek, kiraz, vişne desenleri görmeye hazır olun.

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SOLUK BATİKLER

Koronavirüs pandemisinin karantina günlerinde batik desenli tişört, bluz ya da pantolon yaptıysanız onları giymenin tam zamanı! 2020 yılının sonlarında popüler hale gelen batik desenlerinin etkisi sürüyor. Ancak daha neon ve canlı renklerden oluşan batik desenler 2021 yılında daha sakin bir forma büründü. 2021 yılındaki soluk batik trendinde toprak tonları, griler ve bejler hakim olmaya başladı.

MONOGRAMLAR

Kıyafetlerin üzerinde bulunan logo ve marka isimleri 2021 yılında yerini monograma bıraktı. Daha minimal ve göz oyunu olarak görülen logomia çılgınlığı marka takıntısını bir desene dönüştürmeyi başarıyor.

ÇİÇEK BASKILARI

Çiçek desenlerinin popüler olmadığı bir yılı düşünmeniz mümkün değil. Her sene ve mevsimde kendisine yer edinmeyi başaran çiçek desenleri 2021 yılında baskı ve işleme formunda gözüküyor.

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