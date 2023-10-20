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    4. Trende yolcu çevresindekilere aldırmadan kendisini tatmin etmeye başladı! O anlar başka bir yolcu tarafından fark edildi

    Trende yolcu çevresindekilere aldırmadan kendisini tatmin etmeye başladı! O anlar başka bir yolcu tarafından fark edildi

    20.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Londra şehrinde Paddington'dan Cardiff'e giden trene binen erkek yolcu yaptığı hareketle tepkilerin odağına yerleşti. Bavullarıyla kamufle etmeye çalıştığı sırada kendisini tatmin eden yolcu başka bir kişinin cep telefonu kamerasına takıldı. Görüntülerin sosyal medya ifşa edilmesinden sonra polis her yerde adamı aramaya başladığını açıkladı.

    Trende mastürbasyon yaparken yakalanan bir adam, İngiliz Ulaştırma Polisi tarafından aranıyor. Kimliği gizli tutulan adam Paddington'dan Cardiff'e giden trende saat 12.10 sıralarında kendisi kendisine bir anda cinsel eylemlerde bulunmaya başladı. Onun halka açık alanda yaptığı iğrenç eylemi fark eden bir başka yolcu o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan ifşa etti.

    POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

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    Görüntüleri kaydeden yolcu daha sonrasında cinsel eylemde bulunan adamı uyarmak için harekete geçti. MyLondon'un bildirdiğine göre, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan adam Swindon'da trenden indi. Polis şimdi her yerde adamı arıyor.

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    mastürbasyon Londra tren

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