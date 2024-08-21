Trendeki hırsızlığın cezası ağır oldu! Telefon çaldığı iddia edilen küçük çocuk darp edildi... O anlar bir de saniye saniye kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da bir trende telefon çaldığı iddia edilen küçük bir çocuk acımasızca dövüldü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde çocuğun ağlayarak kendisini anlatmaya çalıştığı sırada adamın saçından tutarak yüzünü kameraya gösterdiği fark edildi. Olayın tarihi doğrulanamazken olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çalmış olsa bile, ona bu kadar kötü davranmamalısınız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Suç işlemiş olsa da, polisin halletmesine izin verin. O sadece bir çocuk" yorumunu yaptı.