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    4. Trenden sarkarak video çekmek istemişti! İşler hesapladığı gibi gitmedi... Kafasını direğe vurdu: 'Ne yaptın kendine?'

    Trenden sarkarak video çekmek istemişti! İşler hesapladığı gibi gitmedi... Kafasını direğe vurdu: 'Ne yaptın kendine?'

    13.09.2024 08:33
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 08:33
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    Yurt dışında kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde trenden sarkarak video çekmek isteyen kadın yoldaki direkleri hesaba katmadı. Kadın sert bir şekilde kafasını direğe vurdu. O anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında çok konuşuldu.

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    Görüntülerde bir kadın tren seyahati sırasında açık kalan kapıdan kendisini dışarı doğru sarkıtarak poz vermek istedi. Ancak işler hesapladıkları gibi gitmedi. Genç kadın kafasını yoldan geçen bir direğe çarptı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Ne yaptın kendine?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ah be kızım 2 etkileşim için ölecektin" yorumunu ekledi.

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