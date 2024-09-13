Trenden sarkarak video çekmek istemişti! İşler hesapladığı gibi gitmedi... Kafasını direğe vurdu: 'Ne yaptın kendine?'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında çok konuşuldu.

Görüntülerde bir kadın tren seyahati sırasında açık kalan kapıdan kendisini dışarı doğru sarkıtarak poz vermek istedi. Ancak işler hesapladıkları gibi gitmedi. Genç kadın kafasını yoldan geçen bir direğe çarptı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Ne yaptın kendine?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ah be kızım 2 etkileşim için ölecektin" yorumunu ekledi.