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TRT'nin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın yoğun bakımda

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Onur Akay, Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu

TRT'nin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın yoğun bakımda

Onur Akay, sanatçı Erol Küçükyalçın'ın, yoğun bakımda olduğunu ve Gaziosmanpaşa Avrupa Şafak Hastanesi'nde yattığını açıkladı.

Erol Küçükyalçın'ın durumunun ağır olduğunu söyleyen Onur Akay, ''Durumu ağır ve dualarınıza ihtiyacı var'' dedi.

35 YILLIK FOTOĞRAF

Onur Akay, Erol Küçükyalçın'ın Harbiye Şan Tiyatrosu'nda 35 yıl önce çekilmiş nostaljik bir fotoğrafını da (üstte) paylaştı ve ''Konservatuarda hocam olan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın yetiştirdiği ilk sanatçılardan olan Erol Küçükyalçın, arşivimde yer alan bu fotoğrafta Tuncay Eraslan, Yıldırım Gürses, Emel Sayın, Galip Sokullu, Erol Bingöl ve Özdemir Hunca ile… (Neşe-i Muhabbet Müzikali – 1983)'' notunu düştü.

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EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı'nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır.

Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Erol Küçükyalçın, 60 yıllarda Sahibinin Sesi'ne yaptığı plaklarıyla tanındı.

Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan usta sanatçı, Emel Sayın'la beraber Neşe – i Muhabbet Müzikali'nde de yer aldı.

Erol Küçükyalçın, hâlâ Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapmaktadır.

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erol küçükyalçın TRT

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