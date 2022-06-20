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  4. TRT'nin yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım'ın çekimleri sürüyor

TRT'nin yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım'ın çekimleri sürüyor

20.06.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in yeni dizisi 'Seni Kalbime Sakladım'ın çekimleri devam ediyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in, senaristliğini Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya’nın üstlendiği dizinin kadrosunda Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz yer alıyor.

TRT'nin yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım'ın çekimleri sürüyor

TRT'nin yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım'ın setinden yeni kareler geldi.

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Aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile “yekparmak vale” olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert’in aşkını ekrana taşıyacak olan dizi çok yakında TRT 1' de izleyici ile buluşacak.

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Dizinin kadrosunda Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gürtunca, Evren Duyal, Mehtap Bayri, Elçin Afacan, Gökçe Akyıldız, Ali Öner, Berke Üsdiken, Ferhat Baynal, Sibel Aytan, Derda Yasir Yenal, Emre Taşkıran, İlayda Yıldırım, Tarık Ündüz, Denizhan Kınacıgil, Özge Akdeniz, Ramiz Mullamusa ve Ayberk Aladar yer alıyor.

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TRT 1 Sevda Erginci
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