TRT’te İstiklal Marşı’nın Kabulu ve Anma Günü kapsamında 19.21’de “Tek Ses Tek Yürek” yayını!

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin, milli birlik ve beraberliğinin simgesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde çok özel içerikleri izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak olan TRT, 1921 yılına atıfla saat 19.21’de 12 Mart’a özel olarak hazırlanan İstiklal Marşı klibini televizyon ve radyo kanallarında eş zamanlı olarak yayınlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” programı, bu akşam saat 21.30’da TRT Avaz’da, 23.45’te TRT 1’de ekrana gelecek.

Sunuculuğunu Mustafa Cihat Kılıç’ın yaptığı programda, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dursun Ali Erzincanlı, İbrahim Sadri, Esat Kabaklı, Ahmet Yenilmez, Bülent İnal, Mustafa Kurt ve Uğur Işılak gibi ünlü sanatçılar Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini seslendirecek. Şiir dinletilerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu ses ve saz sanatçıları eşlik edecek.

TRT Müzik kanalında 12 Mart saat 19.15’te yayınlanacak “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıl Dönümü” programında ise Sadettin Kaynak, Amir Ateş, Selahattin Pınar, Şerif İçli gibi ünlü sanatçılar tarafından bestelenmiş Mehmet Akif Ersoy şiirleri TRT Radyo sanatçıları tarafından seslendirilecek.