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Trump'ı tarihe geçiren gelişme: 'Tutuklanacağım' demişti, süreç başladı! Oteldeki buluşma sonrası yetişkin film yıldızına 'sus payı' ödemesi başını yaktı

31.03.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başı, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle dertte. Geçtiğimiz günlerde "Tutuklanacağım" diyerek destekçilerini sokaklara dökmesiyle ABD'de ortalık bir kez daha karışmıştı. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlerde yeniden aday olacağını duyuran Trump, söz konusu soruşturmayla tarihe geçti. Yetişkin film yıldızı Daniels'ın olayla ilgili anlattıkları arasında oteldeki buluşma da dikkat çekenler arasında...

Trump'ı tarihe geçiren gelişme: 'Tutuklanacağım' demişti, süreç başladı! Oteldeki buluşma sonrası yetişkin film yıldızına 'sus payı' ödemesi başını yaktı

Eski ABD başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a ödediği iddia edilen 'sus payı' ile ilgili soruşturmanın ardından Manhattan büyük jürisi tarafından suçlu kabul edildi ve Beyaz Saray için yeniden adaylığını ortaya koyan Trump bu zamana kadar ABD başkanlığı yapanlar arasında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk eski başkan oldu.

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130 BİN DOLARLIK ÖDEME

Trump'ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisinin Trump'ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.

Jüri, aylardır Daniels'a yapılan yaklaşık 130 bin dolar büyüklüğündeki ödemeye ilişkin kanıtları değerlendiriyor. 2016 seçim kampanyası döneminde yapılan ödemenin Daniels'ın Trump ile yıllar önce yaşadığı birliktelik hakkında "sessizliğini satın almayı" hedeflediği iddia ediliyor.

İddianamenin gizli tutulması nedeniyle suçlamaların tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor. CNN'de dün yer alan bir habere göre Trump 30'dan fazla ticari dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya.

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OTEL ODASINDAKİ BULUŞMA: PİJAMA GİYİYORDU

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, yetişkin filmleri sektöründe oyuncu olarak çalışmaya başlamıştı, 2004 yılından sonra ise senaryo yazmaya ve film yönetmeye başladı.

2010 yılında Louisiana'dan senatörlüğe aday olmayı düşünen Daniels, daha sonra adaylığının ciddiye alınmadığı gerekçesiyle geri çekilme kararı aldı.

Stormy Daniels, Donald Trump ile 2006'da tanıştığını söylüyor.

2011'de In Touch Weekly dergisine verdiği bir röportajda Daniels, Trump'ın kendisini yemeğe davet ettiğini ve Trump ile otel odasında buluştuğunu anlattı.

Daniels'ın bu röportajının tamamı 2018 yılına kadar yayımlanmadı.

Röportajda Daniels, "Koltukta uzanmış televizyon izliyordu. Pijama giyiyordu" dedi.

Daniels ikisinin ilişki yaşadığını iddia ederken Trump'ın avukatı bu iddiayı "şiddetli bir şekilde" reddediyor.

Eğer Daniels'ın anlattıkları doğruysa, iddiaya konu olan olay, Trump'ın en küçük çocuğu Barron'un doğumundan sadece dört ay sonra yaşanmış olabilir.

"TEHDİT EDİLDİM"

Mart 2018'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda Daniels, ilişki hakkında sessiz kalmak için tehdit edildiğini aktardı.

Daniels, In Touch Weekly röportajını kabul ettikten kısa bir süre sonra, Las Vegas'taki otoparkta bir adamın kendisine yaklaşıp, "Trump'ı rahat bırakmasını" söylediğini iddia etti.

TRUMP ADAYLIKTA KARARLI!

"Tamamen masum" olduğunu söyleyen Trump ise 2024 için başkanlık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı ve Manhattan başsavcısı olan demokrat Alvin Bragg'i, kendisinin yine demokrat olan ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'a karşı seçilme şansını azaltmaya çalışmakla suçladı.

Trump yaptığı açıklamada "Bu, tarihte bugüne kadar görülmüş en büyük siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir" dedi.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

AA-20230322-30639578-30639565-NEW_YORKTA_ESKI_ABD_BASKANI_TRUMP_ICIN_DESTEK_GOSTERISI

Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmazken, demokratlar Trump'ın yasalar karşısında dokunulmaz olmadığını ifade ediyorlar.

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(Kaynak: Reuters/AA)

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Donald Trump

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