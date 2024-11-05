Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Hem ABD içinde hem de uluslararası arenada tüm gözler ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine çevrilmiş durumda. Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında geçecek yarıştan kimin galip çıkacağı artık belli oluyor. İlk sonuçların gelmeye başladığı seçimlerle ilgili olarak Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris'ten karşılıklı açıklamalar geldi. Kentucky, Indiana, Vermont ve New Hamsphire eyaletlerinde de sonuçlar şekillenmeye başladı.

04.03 Bir eyalette oy verme işlemi uzatıldı ABD başkanlık seçiminin kritik eyaletlerinden Pensilvanya'da oy verme işlemleri 2 saat uzatıldı

03.58 "SIRADA İSENİZ SIRADA KALIN" Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Cumhuriyetçiler! Sırada iseniz sırada kalın…"

03.00 16 EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI: TRUMP ÖNDE! Trump ile Harris arasında gidip gelen Georgia'nın da aralarında olduğu 6 eyalette sandıklar saat 03.00 TSİ itibarıyla kapandı. Sandıkların kapandığı Vermont eyaletini Kamala Harris'in, Indiana'yı Trump'ın kazanacağı öngörülüyor. İlk sonuçlara göre, ABD genelinde oyların Trump yüzde 60,8'ini Harris yüzde 37,9'unu alıyor. ABD’deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 95 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 35 delege kazandı.

02.07 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ İŞTE İLK SONUÇLAR! ABD'de ilk sandıklar kapandı. Oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi. Ülkedeki saat farkı nedeni ile sandıklar farklı saatlerde kapanacak. Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Kentucky eyaletinde oyların 7'si sayıldı. Harris yüzde 28,5 oy alırken, Trump ise 70,3 oy aldı. Indiana eyaletinde oyların yüzde 12'si sayıldı. Harris yüzde 39,2 oy alırken, Trump ise yüzde 59,2 oy aldı. New Hampshire eyaletinde Harris yüzde 50 oy alırken, Trump da aynı oranda oy alarak yüzde 50 oy aldı. Florida eyaletinden gelen ilk verilere göre, Kamala Harris yüzde 46,2 oy alırken, Donald Trump yüzde 52,8 oy aldı. Salıncak eyaletlerden birisi olan Georgia'da Kamala Harris yüzde 44,7 oy alırken, Donald Trump yüzde 54,8 oy aldı. 02.04 Milwaukee şehrinde oylar yeniden sayılacak ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde yaklaşık 30 bin posta yoluyla kullanılan oyun, oy sayım makinelerinde kapakların düzgün kapanmadığının fark edilmesi üzerine yeniden sayılmasına karar verildi.

01.32 Bir eyalette oy verme süresi uzatıldı North Carolina Seçim Kurulu, teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak oy kullanılamayan iki bölgedeki oylama süresini yarım saat uzatma kararı aldı. Eyalet seçim kurulu sözcüsü Patrick Gannon, Wilson County'deki bir oy verme alanında, 'yazıcı sorunları' nedeniyle seçmenlerin yaklaşık bir saat kadar oy kullanamadığını belirtti.

01.26 "PENSİLVANYA'DA BÜYÜK SAHTEKARLIKTAN BAHSEDİLİYOR" Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi. Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.

01.16 SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ YAYIMLANDI ABD'deki seçim sonuçlarıyla ilgili sandık çıkış anketleri belli oldu. Sonuçlara göre: Pensilvanya eyaletinde yüzde 47 Trump, yüzde 46 Harris, Nevada eyaletinde yüzde 47 Trump, yüzde 44 Harris, Seçmenlerin yüzde 44 Trump'a, yüzde 48'i ise Harris'e yakın.

22.10 ABD SEÇİMİNDE SANDIKLAR AÇILMAYA BAŞLANDI ABD'nin New Hampshire eyaletinin Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch köyünde gece yarısı, oy verme işlemiyle başladı. Dixville Notch köyündeki 6 seçmen yerel saatle 00.00'dan itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sonrası yapılan sayıma göre, 6 seçmenin 3 oyu Harris'e, 3 oyu ise Trump'a gitti.

22.00 TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: "SEÇİMİ KAZANAMAZSAM HİLE YAPILMIŞ DEMEKTİR" Seçimden ilk sonuçların gelmeye başlamasının ardından Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, "Bazı eyaletlerde çok öndeyim ama net bir durum yok. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddet olacağını sanmıyorum. En büyük sorunumuz enflasyon. Çok özgüvenli hissediyorum. Cumhuriyetçiler sandıkları boş bırakmasın. büyük bir zafer elde edeceğiz. Seçimi kazanıp ABD'nin tüm sorunlarını çözebilirim. Seçimi kazanamazsam hile yapılmış demektir."

22.15 HARRIS: "SON ŞANSINIZ" ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor” dedi. Harris açıklamasında, "Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız" ifadelerini kullandı.

23.15 "RUSYA SEÇİME MÜDAHALE EDİYOR" FBI, "Rusya seçim merkezlerini arayıp sahte bomba ihbarı yapıyor ve seçime müdahale ediyor" dedi.

21.45 ANKETLER 'TRUMP' DİYOR "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyalet Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'deki anketlerin ortalamasına göre Trump, yüzde 0,8 puanla az farkla Harris'in önünde yarışı götürüyordu. Öte yandan ülke geneli anketler, Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyordu. dönem Kongrenin belirleneceği bu seçimlerden önce yapılan anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçilerin Senatoda, Demokratların ise Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmesi muhtemel görünüyordu.

21.30 SEÇİMİ KAZANAN 20 OCAK'TA YEMİN EDECEK Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor. Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlıyor. Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak. Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

21.15 82 MİLYON KİŞİ ERKEN OY KULLANDI Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarının paylaştığı verilere göre, eylül ayı ortalarında başlayan erken oy işlemlerinde bugüne kadar 82 milyonu aşkın vatandaş oy kullandı. Bunlardan 44 milyondan fazlası şahsen oy kullanırken, 37 milyonun üzerinde seçmen posta yoluyla erken oy verdi. Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar bugün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. ABD Başkanı Joe Biden da başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.