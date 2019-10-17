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Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 20:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 9 Ekim tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazılan mektup, Beyaz Saray muhabirleri de dâhil olmak üzere ABD medyasında şaşkınlığa yol açtı. Diplomasiden uzak üslupla yazılan mektuba ABD medyası da tepki gösterdi.

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektupta kullandığı üslup ve içerik ABD medyasının da tepkisine neden oldu. Başta sahte olduğu düşünülen mektup daha sonra Beyaz Saray’a yakın gazeteciler tarafından doğrulandı. ABD medyası, Trump’ın üslubunu 'utanç verici, çocukça, diplomasiden uzak' olarak niteledi.

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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tom Nichols, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aman Allah’ım, umarım bu bir şakadır. Bu gerçek olamaz. Başkanın zihinsel olarak dengesiz olduğu kesin” ifadelerini kullandı. Gazeteci Bess Levin ise Vanity Fair’de 'Bu Gerçek mi?' başlıklı makalesinde, "Görünüşe göre Başkan, dünyaya henüz hiçbir şey göstermediğimizi kanıtlamaya çalışarak, zihinsel dengesizliğinin derinliklerinde, böyle bir mektubu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdı” ifadelerine yer verdi.

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CNN Washington Muhabiri Jake Tapper ise canlı yayında mektup haberini sunduğu sırada, “Mektubu okuduktan sonra şaka zannettim ancak mektup Beyaz Saray tarafından doğrulandı” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Eski Federal Savcısı Elie Honig de Twitter’da kızının yazdığı bir mektubun resmini paylaşarak, "Trump’ın mektubu, kızımın 6 yaşındayken yazdığı mektuba çok benziyor” diye yazdı. (DHA)

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