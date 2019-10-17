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Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:48 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerine teslim olan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'li bir terörist kameralar karşısında itiraflarda bulundu.

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan PKK/YPG'li terörist, örgütün zorla kendisini kaçırdığını ve Türkiye'ye karşı savaşmasını istediğini anlattı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan bazı teröristlerin görüntülerine yer verildi. Görüntülerde teslim olan teröristlerin yemek yedikleri görüldü.

Terör örgütüne nasıl katıldığını anlatan bir terörist ise babasının yanına giderken, yolda PKK/YPG'nin kendisini yakalayarak kaçırdığını söyledi.

Kullanmayı bilmediği halde zorla kendisine silah verildiğini belirten terörist, şu bilgileri paylaştı:

"SİZ ORADA SAVAŞANLAR, GELİP TESLİM OLUN"

"Zorla bana silah verdiler. Ben silah kullanmayı bilmiyordum. Bana dediler ki savaşacaksın, Türk devletini vuracaksın. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi keseceklerdi, öldüreceklerdi. Türkiye devleti harekatı başlattığı vakit silahı bırakıp teslim oldum. Siz orada savaşanlar, gelip teslim olun. Kimse bize bir şey yapmıyor, emin ellerdeyiz. Türkiye devletinden özür diliyorum, çok üzgünüm, benim elimde olmadan zorla beni alıp savaştırdılar."

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Anahtar Kelimeler:
PKK PYD/YPG MSB terörist

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ayak yapiyo serefsizler, hepsine bu egitimde veriliyo
Allah akıl dağıtirken sen şemsiye mi tutuyordun !!! i
yalan yalan yalan her yakalanan aynı yalanı söylüyor bunlarınki tercih meselesi zorlamıyorlar sıkın bunların kafasına niye konuşturuyorlar
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