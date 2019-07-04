Seçim videosundaki destekçiler profesyonel oyuncu çıktı!

Haziran ayında sosyal medya sitesine yüklenen bir reklam videosunda "Florida'dan Tracey" olarak tanıtılan kumsalda yürüyen bir kadın görülüyor ve görüntülere "Başkan Trump muhteşem bir iş çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri için daha iyi bir başkan düşünemiyorum" sesi eşlik ediyor.

Ama Floridalı Tracey aslında bir aktris ve video Getty Images'ın paralı hazır görsel servisi olan iStock'tan alınmış. iStock'ta Tracey'nin koştuğu, at bindiği, bir atölyede çalıştığı, köpeğini yürüyüşe çıkardığı va hatta doktor rolünde olduğu videolar da mevcut.

Reklam videolarının gerçekliği tartışması, ilk olarak geçen hafta siyasi konularda yazan Judd Legum adlı gazeteci tarafından gündeme getirildi. Legum "Trump kadınlar ve özellikle genç kadınlar arasında pek popüler değil. Bu yüzden Facebook ve Google'da paylaşılan reklam videolarında genç bir kadın olan 'Tracey' kullanılıyor" yazdı.

Reklam videosunda, ekranın altında birkaç saniye görünen "görüşler gerçek, aktörler temsilidir" uyarısı yer alsa da, gerçek destekçi kullanma emri verme yetkisi bulunan ve sık sık "sahte haber" vurgusu yapan Trump'ın neden aktör kullanma ihtiyacı duyduğu tartışılıyor.