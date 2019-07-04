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Seçim videosundaki destekçiler profesyonel oyuncu çıktı!

BBC BBC
04.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için hazırlanan ve Facebook'ta paylaşılan reklam videolarında hazır görseller ve aktörler kullanıldığı, videolarda belirtilen bazı yerlerin de başka ülkelerde olduğu ortaya çıktı.

Seçim videosundaki destekçiler profesyonel oyuncu çıktı!

Haziran ayında sosyal medya sitesine yüklenen bir reklam videosunda "Florida'dan Tracey" olarak tanıtılan kumsalda yürüyen bir kadın görülüyor ve görüntülere "Başkan Trump muhteşem bir iş çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri için daha iyi bir başkan düşünemiyorum" sesi eşlik ediyor.

Ama Floridalı Tracey aslında bir aktris ve video Getty Images'ın paralı hazır görsel servisi olan iStock'tan alınmış. iStock'ta Tracey'nin koştuğu, at bindiği, bir atölyede çalıştığı, köpeğini yürüyüşe çıkardığı va hatta doktor rolünde olduğu videolar da mevcut.

Reklam videolarının gerçekliği tartışması, ilk olarak geçen hafta siyasi konularda yazan Judd Legum adlı gazeteci tarafından gündeme getirildi. Legum "Trump kadınlar ve özellikle genç kadınlar arasında pek popüler değil. Bu yüzden Facebook ve Google'da paylaşılan reklam videolarında genç bir kadın olan 'Tracey' kullanılıyor" yazdı.

Reklam videosunda, ekranın altında birkaç saniye görünen "görüşler gerçek, aktörler temsilidir" uyarısı yer alsa da, gerçek destekçi kullanma emri verme yetkisi bulunan ve sık sık "sahte haber" vurgusu yapan Trump'ın neden aktör kullanma ihtiyacı duyduğu tartışılıyor.

Bir Twitter kullanıcısı "Neden seçim kampanyanın reklamı için hazır fotoğraflar ve ABD dışından aktörler kullanıyorsun. Amerika'da seninle çalışacak birilerini bulamadın mı?" yazdı.

Bir diğer reklam videosunda da Washington'dan Thomas'ın görüntüleri üzerinde "Başkan Trump ve ailesine Tanrı'nın güç vermesi için dua ediyoruz" seslendirmesi duyuluyor.

Thomas da aslında hazır görsel servisine "sakallı hipster" yazınca karşınıza çıkan aktörlerden biri.

Reklamda Thomas'ın Washington'da çalıştığı kafede olduğu iddia ediliyor ancak bu kafe gerçekte Tokyo'da bulunuyor.

Trump'ın reklam ekibinin, kafenin yerinin belli olmaması için dışarıdaki tabelayı videoda buzladığı görülüyor. iStock'taki orijinal videoda tabelada Japonca yazı olduğu açıkça görülüyor.

Ancak Trump reklam kampanyasında hazır görseller kullanan ilk siyasi değil.

2016'daki ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adaylarından Marco Rubio'nun da "Amerika'da sabah" yazısıyla paylaştığı videonun Kanada'da Vancouver limanını gösterdiği anlaşılmıştı.

Eylül'de eski Florida valisi Jeb Bush'u destekleyen bir grubun paylaştığı görseller de İngiltere ve güneydoğu Asya'dan manzaralar ve kişiler içeriyordu.

Ocak ayında yine Trump'ın ABD'nin sınır güvenliği ile ilgili yayınladığı reklamdaki kişilerin de Fas'tan İspanya'ya geçen Afrikalı göçmenler olduğu ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Trump video aktör

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