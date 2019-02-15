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Trump "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "Ülkemize korkunç derecede uyuşturucu giriyor, bunların çoğu güney sınırlarından. Ulusal acil durum, çok daha basit sebeplerden dolayı daha önce defalarca ilan edildi. Kimse sesini de çıkartmadı. Biz ülkemizin işgalinden bahsediyoruz" - "Suriye hakkında 24 saat içinde açıklama yapacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan edeceğini duyurdu.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.

Trump, Meksika sınırısına duvar örülmesi gerekliliğinin önemini vurgulayarak, "Kadın, çocuk ve insan kaçakçılığını kontrol noktalarından yapamazlar." ifadesini kullandı.

ABD'nin güney sınırlarını kontrol edemediğini kaydeden Donald Trump, "Duvarı örmemiz gerekiyor. Bu benim seçim kampanya sözümdü, fakat tek gerekçe bu değil." dedi.

Trump, şunları kaydetti:

"Ülkemize korkunç derece uyuşturucu giriyor, bunların çoğu güney sınırlarından. Bu yüzden, güney sınırlarında çok fazla insan tutukladık. Ulusal acil durum, çok daha basit sebeplerden dolayı daha önce defalarca ilan edildi. Kimse sesini de çıkartmadı. Biz ülkemizin işgalinden bahsediyoruz."

Donald Trump, ulusal acil durum ilanının ardından, karara yönelik Kongre ve yargıdan itirazlar olacağına vurgu yaparak, bu itirazların ülke güvenliğini riske atacağını belirtti.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Başkan Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

- Trump, 24 saat içinde Suriye açıklaması yapacak

Öte yandan Trump, 24 saat içerisinde Suriye hakkında yeni açıklamalar yapacağını da duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ hakkında konuşma yapması beklenen Trump, "Suriye hakkındaki 24 saat içerisinde açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.

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