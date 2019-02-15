WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan edeceğini duyurdu.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.

Trump, Meksika sınırısına duvar örülmesi gerekliliğinin önemini vurgulayarak, "Kadın, çocuk ve insan kaçakçılığını kontrol noktalarından yapamazlar." ifadesini kullandı.

ABD'nin güney sınırlarını kontrol edemediğini kaydeden Donald Trump, "Duvarı örmemiz gerekiyor. Bu benim seçim kampanya sözümdü, fakat tek gerekçe bu değil." dedi.

Trump, şunları kaydetti:

"Ülkemize korkunç derece uyuşturucu giriyor, bunların çoğu güney sınırlarından. Bu yüzden, güney sınırlarında çok fazla insan tutukladık. Ulusal acil durum, çok daha basit sebeplerden dolayı daha önce defalarca ilan edildi. Kimse sesini de çıkartmadı. Biz ülkemizin işgalinden bahsediyoruz."

Donald Trump, ulusal acil durum ilanının ardından, karara yönelik Kongre ve yargıdan itirazlar olacağına vurgu yaparak, bu itirazların ülke güvenliğini riske atacağını belirtti.