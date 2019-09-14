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Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Pakistan'da 2011'de operasyonla öldürülen El Kaide eski lideri Usame Bin Ladin'in oğullarından Hamza Bin Ladin'in öldürüldüğünü açıkladı.

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hamza Bin Ladin'in Afganistan ile Pakistan arasındaki bölgede ABD tarafından düzenlenen terörle mücadele operasyonuyla öldürüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz ay ABD basını El Kaide eski lideri Usama Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in öldürüldüğünü öne sürmüş ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Hamza Bin Ladin'i 2017'de küresel terörist ilan etmişti. Şubat ayında Bin Ladin hakkında bilgi getirene 1 milyon dolara kadar ödül vaat edilmişti.

Hamza Bin Ladin son yıllarda, El Kaide'nin çoğunlukla yaşlı isimlerden oluşan lider kadrosu içinde öne çıkmaya başlamıştı.

Oğul Bin Ladin örgütü canlandırmayı hedefliyordu. 11 Eylül saldırısını yapan teröristlerden Muhammed Atta'nın kızıyla evli olan Hamza Bin Ladin mart ayında Suudi Arabistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Usame bin Ladin Hamza bin Ladin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Trumpp duy sesimizi trumppp Allah rızası için trumppp mesajımızı al trumpppp
insanları iyice salak yerine koyuyorlar
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