Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına yorum yağdı

Deniz kenarında güneşlenen iki sevgili objektiflere oldukça samimi poz vermiş, görüntülerin magazin basınına sızması sonrası oyuncu Tuba Büyüküstün, ailesiyle ufak bir kriz yaşamıştı.

Çıkan haberlerden sonra Tuba Büyüküstün Instagram hesabından yeni sahiplendiği kediyle poz verdi.

Tuba Büyüküstün'ün bu paylaşımıyla çıkan haberleri unutturma çabası içinde olduğu yorumları da yapıldı.

'YAPTIĞIN PAYLAŞIMLARI HERKES YER Mİ?'

Oyuncunun paylaşımına bazı takipçileri "Artık yaptığın paylaşımlar bizi mutlu etmiyor, yaptığın her tepkili hareketten sonra ya kızlarını ya da böyle paylaşımlar yapıyorsun, herkes bunu yer mi" diye yorumlar yaptı.

Tuba Büyüküstün'ün yapılan eleştirilere rağmen paylaşımını yoruma kapatmaması da gözlerden kaçmadı.

