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Tuğba Ekinci Bahar Öztan'ın son halini paylaştı! "Yeşilçam'ın prensesi..."

12.08.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım filmi ile hafızalara kazınan, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan yeni yaşını kutladı. Tuğba Ekinci Öztan ile pozunu paylaşıp iltifatlar yağdırdı.

7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım filmi ile hafızalara kazındı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan yeni yaşını kutladı. Bahar Öztan ile birlikte poz veren şarkıcı Tuğba Ekinci usta oyuncunun son halini paylaştı.

Tuğba Ekinci paylaşımına "Dünya güzeli Yeşilçam'ın prensesi iyi ki doğdun Türkiye güzel gördü" dedi. Ekinci'nin paylaşımı sorasında "Ben güzelim evet ama senin güzelliğin..." diyerek kendini övmesi de gözlerden kaçmadı.

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Tuğba Ekinci'nin paylaşımı sonrası Bahar Öztan'ın son haline beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Bahar Öztan Tuğba Ekinci
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