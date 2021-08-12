Tuğba Ekinci Bahar Öztan'ın son halini paylaştı! "Yeşilçam'ın prensesi..."

7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım filmi ile hafızalara kazındı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan yeni yaşını kutladı. Bahar Öztan ile birlikte poz veren şarkıcı Tuğba Ekinci usta oyuncunun son halini paylaştı.

Tuğba Ekinci paylaşımına "Dünya güzeli Yeşilçam'ın prensesi iyi ki doğdun Türkiye güzel gördü" dedi. Ekinci'nin paylaşımı sorasında "Ben güzelim evet ama senin güzelliğin..." diyerek kendini övmesi de gözlerden kaçmadı.

Tuğba Ekinci'nin paylaşımı sonrası Bahar Öztan'ın son haline beğeni yağdı.



