Tuğba Ekinci Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nu hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nı paylaşarak gündem olan Tuğba Ekinci ardından Erkan Petekkaya'ya çok sinirlenmiş ve ağzını bozmuştu.

Ekinci'nin şimdi hedefinde ise Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu var. Hülya Avşar'ın eski bir programını paylaşan Ekinci çok sinirlendi. Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'na "Benden ayrıldığına pişman mısın" diye sorması ve aldığı yanıt Tuğba Ekinci'nin sinirini bozdu.

Tuğba Ekinci yaptığı paylaşımda hem Avşar'ı hem de Çilingiroğlu'nu hedef aldı. Ekinci paylaşımında "Şu adamın kafasını kırıp yollamadı ya ne enayi kadınlar var. Herif resmen yanında taşımak için etiket için evlenmiş. Kadın çalışıyorken çocuğu varken alkol masalarına gelmedin diyor. Teh Allahım."





