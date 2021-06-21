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Tuğba Ekinci Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nu hedef aldı

21.06.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Erkan Petekkaya'ya "Lan dümbük" diyen Tuğba Ekinci'nin yeni hedefinde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu vardı. Ekinci eski bir videoyu görünce olay sözler söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nı paylaşarak gündem olan Tuğba Ekinci ardından Erkan Petekkaya'ya çok sinirlenmiş ve ağzını bozmuştu.

Ekinci'nin şimdi hedefinde ise Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu var. Hülya Avşar'ın eski bir programını paylaşan Ekinci çok sinirlendi. Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'na "Benden ayrıldığına pişman mısın" diye sorması ve aldığı yanıt Tuğba Ekinci'nin sinirini bozdu.

Tuğba Ekinci'den Erkan Petekkaya'ya: Lan dümbükTuğba Ekinci'den Erkan Petekkaya'ya: Lan dümbük

Tuğba Ekinci yaptığı paylaşımda hem Avşar'ı hem de Çilingiroğlu'nu hedef aldı. Ekinci paylaşımında "Şu adamın kafasını kırıp yollamadı ya ne enayi kadınlar var. Herif resmen yanında taşımak için etiket için evlenmiş. Kadın çalışıyorken çocuğu varken alkol masalarına gelmedin diyor. Teh Allahım."

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Tuğba Ekinci
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