Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Özay’ın hayatı

Tuğba Özay Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla yeniden araştırılmaya başlandı. Şimdi televizyon izleyicileri ünlü ismin hayatına dair pek çok detayı merak ediyor. Peki, Tuğba Özay kaç yaşında? Tuğba Özay nereli? İşte bir dönemin ünlü mankenlerinden olan ve yeniden sevilen şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşme Özay ile ilgili detaylar...

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

10 Şubat 1978 İstanbul doğumlu olan Tuğba Özay yaş olarak şu anda 42 yaşındadır. Eski manken, oyuncu ve şarkıcı olan ünlü isim, aslen Trabzonludur. Özay, 1995 yılında düzenlenen Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Ödüller kazanmış ders kitapları yazarı ve şair olan Trabzonlu bir baba ile öğretmen olan Antalyalı bir annenin kızı olan Özay, Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kayıt oldu.

Önceleri yelkencilik ve yüzme dallarına yönelen Özay, ardından Fenerbahçe voleybol as takımında 5 sene voleybol oynadı. Mankenlik hayatına ise 1994 yılında yapılan bir Vakko defilesi ile başladı. Sonrasında Sonradan Görmeler isimli bir televizyon dizisinde yüzme hocası rolünde oynadı. 1995 yılında Miss Model of Turkey seçilen Özay, Miss Model of the World yarışmasında da ikinci oldu. Bu yarışmada en iyi vücutlu model ödülünün de sahibi oldu. 1996 yılında Paris’te kısa bir modellik kariyeri olan Özay, Türkiye’ye döndükten sonra Avrupa Yılın Manken-Modeli seçildi. Bir yandan oyunculuk kariyerini de devam ettiren ünlü isim 2017 senesinde OnurAkayMedya tarafından düzenlenen ödül töreninde engellilerin verdiği oylar ise Yılın Oyuncusu seçildi.