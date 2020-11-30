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Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Özay’ın hayatı

30.11.2020 10:39 | Son Güncelleme:
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Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Özay’ın hayatı

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Tuğba Özay televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, sevilen şarkıları ve gündemden düşmeyen açıklamalarıyla canlı yayına konuk olan Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında? Tuğba Özay nereli? İşte Tuğba Özay’ın hayatı ile ilgili tüm merak edilenler…

Tuğba Özay Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla yeniden araştırılmaya başlandı. Şimdi televizyon izleyicileri ünlü ismin hayatına dair pek çok detayı merak ediyor. Peki, Tuğba Özay kaç yaşında? Tuğba Özay nereli? İşte bir dönemin ünlü mankenlerinden olan ve yeniden sevilen şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşme Özay ile ilgili detaylar...

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

10 Şubat 1978 İstanbul doğumlu olan Tuğba Özay yaş olarak şu anda 42 yaşındadır. Eski manken, oyuncu ve şarkıcı olan ünlü isim, aslen Trabzonludur. Özay, 1995 yılında düzenlenen Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Ödüller kazanmış ders kitapları yazarı ve şair olan Trabzonlu bir baba ile öğretmen olan Antalyalı bir annenin kızı olan Özay, Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kayıt oldu.

Önceleri yelkencilik ve yüzme dallarına yönelen Özay, ardından Fenerbahçe voleybol as takımında 5 sene voleybol oynadı. Mankenlik hayatına ise 1994 yılında yapılan bir Vakko defilesi ile başladı. Sonrasında Sonradan Görmeler isimli bir televizyon dizisinde yüzme hocası rolünde oynadı. 1995 yılında Miss Model of Turkey seçilen Özay, Miss Model of the World yarışmasında da ikinci oldu. Bu yarışmada en iyi vücutlu model ödülünün de sahibi oldu. 1996 yılında Paris’te kısa bir modellik kariyeri olan Özay, Türkiye’ye döndükten sonra Avrupa Yılın Manken-Modeli seçildi. Bir yandan oyunculuk kariyerini de devam ettiren ünlü isim 2017 senesinde OnurAkayMedya tarafından düzenlenen ödül töreninde engellilerin verdiği oylar ise Yılın Oyuncusu seçildi.

tuğba özay

Özay; Hemşerim, Aynalı Tahir, Çiçek Taksi, Zehirli Çiçek, Yapayalnız ve Bizim Otel gibi dizilerde rol aldı. Bunun yanı sıra Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sunan ünlü isim Dün Gece Ormanda Çok Komik Bir Şey Oldu ve Tanıştırayım Burası Türkiye isimli tiyatro oyunlarında oynadı. Dekolte ve Melekler Evi gibi eğlence programlarını sunan ünlü isim, çok sayıda reklam filminde ve Mahsun Kırmızıgül, Gökhan Güney, Ferhat Güzel, Selami Şahin, Arto, Yaşar ve Demet Akalın gibi isimlerin kliplerinde oynadı. 2003 yılında Tuğba Özay’la Fitness isimli Aerobik VCD ve DVD’sini yaptı. Özay, 12 Mayıs 2019 tarihinde İtalyan iş adamı olan Ludovic Fattizzo ile İtalya’nın Milano şehrinde dünya evine girdi. 4 yılın ardından boşanma kararı alan ünlü isim ancak 6 sene sonra yani 2015 senesinde boşandı. Özay, Ağustos 2007 ve Ocak 2008 arasındaki hapishane günlerinin anılarını kaleme aldığı Bedel isimli kitabını Haziran 2008 yılında Doğan Kitap’tan çıkardı.

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İlk albümü olan Armoni’yi 2010 yılında, ikinci albümü olan Üç Nokta’yı 2011 yılında, üçüncü albümü olan Pes Etme’yi ise 2016 yılında yayınladı. Ünlü isim 2015 yılında CHP İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adayı olmuştu. Tuğba Özay boy olarak 1.8 metredir. Tuğba Özay Survivor 2016’da da yarışmacı olmuştu. Ünlü isim bunların yanı sıra Saddam’ın Askerleri Kara Güneş, Dadı, Paşalı, İşler Güçler, Avanak Dedektör, Kuaförüm Sensin, Dartonlar ve Laz Kit ve Pardon Bekar mısınız gibi yapımlarda da yer aldı.

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