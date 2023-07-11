Tuğba Ünal çiğnediği sakızı 30 bin TL'ye sattı! "İğrenç" yorumları yağdı

Sosyal medyada ilginç çılgınlıklar olmaya devam ediyor. Şarkıcı Tuğba Ünal bu çılgınlıklardan birine imza attı.

Özellikle Snapchat’te binlerce takipçisi olan Ünal bir video paylaştı.

Snapchat'te video paylaşan Tuğba Ünal’ın o sırada sakız çiğnemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Snapchat’te video paylaşan Ünal’ın sakızına takipçisi talip oldu ve Ünal’a 30 Bin TL ödedi.



Bu durumu gören sosyal medya kullanıcılar "Millet kafayı yemiş", "Reklam için mi bu", "Saçmalamayın ya", "Allah akıl versin" yorumlarında bulundu.

