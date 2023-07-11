MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ünal çiğnediği sakızı 30 bin TL'ye sattı! "İğrenç" yorumları yağdı

Tuğba Ünal çiğnediği sakızı 30 bin TL'ye sattı! "İğrenç" yorumları yağdı

11.07.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ünal sosyal medyada oldukça aktif isimlerden... Özellikle Snapchat’te binlerce takipçisi olan Ünal son olarak çiğnediği sakızı bir hayranına sattı.

Tuğba Ünal çiğnediği sakızı 30 bin TL'ye sattı! "İğrenç" yorumları yağdı

Sosyal medyada ilginç çılgınlıklar olmaya devam ediyor. Şarkıcı Tuğba Ünal bu çılgınlıklardan birine imza attı.

Özellikle Snapchat’te binlerce takipçisi olan Ünal bir video paylaştı.

Snapchat'te video paylaşan Tuğba Ünal’ın o sırada sakız çiğnemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

1

Snapchat’te video paylaşan Ünal’ın sakızına takipçisi talip oldu ve Ünal’a 30 Bin TL ödedi.

ffghfg
Bu durumu gören sosyal medya kullanıcılar "Millet kafayı yemiş", "Reklam için mi bu", "Saçmalamayın ya", "Allah akıl versin" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsyan etti! ''Çok kırgınım, üzgünüm, isyanlardayım''İsyan etti! ''Çok kırgınım, üzgünüm, isyanlardayım''
Anahtar Kelimeler:
sakız sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor! Ender hastalığa sahip Kahramanmaraşlı genç 'tek isteğini' açıkladı
Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor! Ender hastalığa sahip Kahramanmaraşlı genç 'tek isteğini' açıkladı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.