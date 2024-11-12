Tuhaf aşk üçgeni cinayete neden oldu! Çocuğunun dadısıyla gizli ilişki yaşayan koca eşini öldürmekle suçlandı

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da yaşayan Brendan ve Christine Banfield çifti, Güney Amerika'dan bir bakıcı tutmaya karar verdi. Sonunda ise Juliana Peres Magalhaes ile anlaştı. Bir yıl boyunca ailenin yanında kızlarına bakıcılık yapan Magalhaes, bir sabah polisi arayarak gördüğü korkunç manzaradan söz etti.

POLİSLER BİLE MANZARAYA ŞOKE OLDU

Polisler ailenin yaşadığı eve geldiklerinde ikinci kattaki bir yatak odasında 37 yaşındaki Christine'i sadece çorapları dışında çıplak, boynundaki ölümcül bıçak yaralarından kanlar içinde buldular; aynı günün ilerleyen saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. O sırada çiftin 4 yaşındaki çocukları Valerie ise bodrumda zarar görmemiş bir şekilde saklanırken bulundu.

GİZLİ İLİŞKİLERİ İFŞA EDİLDİ

Cinayete soruşturması kapsamında polisler Brendan ve Peres Magalhaes'in bir ilişki yaşadığını fark etti. Peres Magalhaes'in telefonundan Brendan'a aşkıyla ilgili gönderilen kısa mesajlar ve çiftin New York'a yaptıkları seyahatte çekilmiş fotoğraflar bulundu. Kayıtlarda, ikilinin çift cinayetten yaklaşık iki ay önce bir atış poligonunu ziyaret ettiği belirtildi.