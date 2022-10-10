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Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Haluk Bayraktar’a büyük tuzak böyle engellendi…

10.10.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Rusya ile savaşında savunma güçlerine önemli desteği olan Bayraktar SİHA’ların başarısı Rus istihbaratının hedefinde olmaya devam ediyor. İddiaya göre Rus istihbaratının Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a kurduğu oyunu Ukrayna istihbaratı son anda engelledi. İşte Haluk Bayraktar’la ilgili son dakika haberinin detayları…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Haluk Bayraktar’a büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan Haluk Bayraktar’a yönelik akılalmaz casusluk girişiminin son anda engellendiği ortaya çıktı. Rus istihbaratı, deepfake teknolojisi ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’ın kılığına girerek, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Türkiye-Ukrayna ilişkilerini engelleme amaçlı olduğu iddia edilen bu girişimin Ukrayna istihbaratı tarafından engellendiği öğrenildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü’nün, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a yönelik casusluk girişimini engellediği belirtildi. Rus istihbaratı FSB, deep fake teknolojisi kullanarak, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal kılığında Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Söz konusu provokasyon Ukrayna istihbaratının çabalarıyla önlendi. Ukrayna İstihbarat Servisi, söz konusu videoyu yayımladı.

Kırım Haber Ajansı’nın haberine göre; Yayımlanan videoda, Şmıgal’ın kılığına giren Rus ajanına Ukrayna istihbarat yetkilileri, “İfşa oldunuz ve yakında cezalandırılacaksınız. Sizi bulacağız. Girişiminiz başarısız oldu. Hapiste görüşürüz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna istihbarat haberler haluk bayraktar
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