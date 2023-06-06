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Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Kakhovka Hidroelektrik Santrali vuruldu, tahliyeler başladı

06.06.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya savaşında bölgeden gelen son görüntüler geniş yankı uyandırdı. Ukrayna, Herson yakınlarında Rus kontrolündeki bölgede bulunan Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin Rus güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Rus yetkililer iddiaları yalanlarken, saldırının terör eylemi olduğunu iddia etti. Ukrayna lideri Zelenskiy, vurulan santralin ve taşan suların görüntülerini paylaşırken, su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı.

Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Rusya, Ukrayna ordusunun saldırısını püskürttüğünü duyururken, Ukrayna tarafı ise 29 farklı yerde çatışmaların yaşandığını açıkladı. Gerilimin her geçen gün daha da tırmandığı bölgeden gelen son görüntüler ise endişe yarattı.

KAKHOVKA HİDROELEKTRİK SANTRALİ VURULDU

Herson yakınlarında Rus kontrolündeki bölgede bulunan Kakhovka Hidroelektrik Santrali (HES) vuruldu. Ukrayna Silahlı kuvvetleri santralin Rus güçler tarafından vurulduğunu duyurdu. Bölgede tahliyeler başladı.

NÜKLEER SANTRALDE RİSK YOK, 80 YERLEŞİM YERİ ETKİLENEBİLİR

Bölgedeki Rus belediye başkanı, Dnipro nehri üzerindeki santrale ilişkin iddiaları yalanladı.

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Rus devlet haber ajansı, santralin büyük hasar aldığını ve su baskınlarının yaşandığını açıkladı.

80 yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi. Santralin yıkılmasının terör eylemi olduğu aktarıldı.

Zaporijya nükleer santralinde şu anda risk olmadığı ifade edildi.

Rus yetkililer, Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin çökmesi nedeniyle Kuzey Kırım kanalının kuruması yönünde "hiçbir tehdit" görülmediğini duyurdu.

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ZELENSKİY'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov Salı günü Twitter'da yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Kakhovka Hidroelektrik Santrali'ndeki patlamayla ilgili acil bir toplantı yapacağını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kakhovka Hidroelektrik Santrali yıkmasının bir "ekolojik kıyım" olduğunu, ancak ulusal ve bölgesel yetkililerin yerel halkın güvenliğini sağlamak için çalıştığını söyledi.

Andriy Yermak, Telegram'da Rusya'nın eylemlerinin yakınlardaki Zaporizhzhia nükleer santrali için de bir tehdit oluşturduğunu yazdı.

GDFH

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy barajın görüntülerini paylaştı. Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusların Kakhovka hidroelektrik santrali barajını yıkarak, Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünyaya teyit ettiği” paylaşımında bulundu.
Zelenskiy, “Onlara tek bir metre bile bırakılmamalıdır çünkü onlar her metreyi terör için kullanmaktadır. Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir ve bu zafer gelecektir. Teröristler Ukrayna'yı su, füze ya da başka bir şeyle durduramayacaklar.” ifadesini kullandı.

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Öte yandan Rusya’nın ilhak ettiği Novaya Kahovka şehri Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Ria Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından su seviyesinin 2,5 metre yükseldiğini ve tüm hizmetlerin yerinde olduğunu savundu.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna santral

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