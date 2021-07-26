Tunus'ta başbakan görevden alındı! Türkiye'den art arda tepkiler

Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Said Kays Said, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİLER

Tunus'ta yaşanan bu gelişme sonrası Türkiye'den sert tepkiler geldi. Siyasiler yayımladıkları mesajında durumun bir "darbe" olduğunu belirtti.

ŞENTOP: ANAYASAL DÜZENE KARŞI DARBEDİR

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.

ÇELİK: MEŞRU OLAMAYAN BU GİRİŞİMİN ANAYASAL ZEMİNİ BULUNMAMAKTADIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.



