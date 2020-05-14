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Türk araştırmacılar koronavirüs aşısı için tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 09:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs aşısı ile ilgili Türk araştırmacılardan önemli bir açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, aşı çalışmalarına ilişkin tarih verdi. Özören, "Projede ikinci ayın sonunda planladığımız şeyleri 1 ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" dedi.

Türk araştırmacılar koronavirüs aşısı için tarih verdi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs ile mücadele için aşı çalışmaları başlatıldı. Türk araştırmacılardan aşı çalışmalarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, "Projede ikinci ayın sonunda planladığımız şeyleri 1 ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" dedi.

Prof. Özören, "Boğaziçi Üniversitesindeki protein mikrokürecik teknolojisi bize ait ve daha önce hayvan deneylerinde başarılı olduğunu gördük. Bu yönden elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çalışacağına yüzde 80-90 eminim" diye konuştu.

Prof. Özören, Almanya ve İngiltere'deki aşı çalışmaları ile ilgili olarak ise "Doğal olarak ülkeler kendi vatandaşları için aşı üretecek. Bütün dünya nüfusu için aşı üretmek çok kolay değil. Çoğunlukla da soğuk zincirle taşınması bekleniyor klasik teknolojilerde. Oysa bizim geliştirdiğimiz mikrokürecik sisteminde aşı oda sıcaklığında da bozulmadan taşınabiliyor" açıklamasını yaptı.

(AA)

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