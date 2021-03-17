Türk dijital sanatçının NFT eseri yaklaşık 36 bin dolara satıldı

NFT son dönemin popüler konularından biri haline geldi. Özellikle Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'ini NFT haline getirip satışa sunmasıyla gündeme gelen NFT çılgınlığına yönelik Türkiye'den de bir eser çıktı. Eserin sahibi ise dijital sanatçı Tarık Tolunay.

Öncü girişim. ✊

Tüm #Fractalistanbul koleksiyonu özenle kriptolandı.

Blockchain teknolojisi sayesinde #NFT dünyasındaki yerini aldı. ????

"Welcome to the real World" ????https://t.co/UHjHoWo8dG pic.twitter.com/F2FoCcfGsG — Tarık Tolunay (@tariktolunay) March 12, 2021

TARIK TOLUNAY ESERİNİ NFT OLARAK SATIŞA SUNDU

Tarık Tolunay, Galata Köprüsü'nü ve Karaköy'ü bünyesinde barındıran ''Fractal İstanbul - Pandemi'' isimli eserini NFT yani değiştirilemez token haline getirdi. Tolunay, eseri satışa çıkardı.

Tolunay'ın Blockchain teknolojisi ile imzalanmış eseri, 20 Ethereum karşılığında satıldı. Bu da yaklaşık 36 bin dolara tekabül ediyor.

ELON MUSK DA EL ATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da Twitter hesabından NFT paylaşımı yapmıştı. Musk, bir müziğin yer aldığı tweet'inde ''NFT'ler hakkındaki bu şarkıyı NFT olarak satıyorum.'' demişti. Daha sonra tıpkı Tarık Tolunay gibi eserini NFT olarak satışa sunan ve 69,9 milyondan kazanan 'Beeple' lakaplı Mike Winkelmann da Elon Musk'a 69 milyon dolar teklif etmişti. Musk ise tercihini 420 milyon adet Dogecoin'den yana kullanmıştı.

Elon Musk, Jack Dorsey gibi ünlü isimlerin NFT'lere el atması, bunun yanında Türkiye'den bir ismin de NFT eserini satışa çıkartması gibi tüm bu gelişmeler, 'NFT' adını önümüzdeki dönemde çok daha sık duyacağımızı işaret ediyor.

