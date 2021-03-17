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Türk dijital sanatçının NFT eseri yaklaşık 36 bin dolara satıldı

17.03.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Türk dijital sanatçının NFT eseri yaklaşık 36 bin dolara satıldı

NFT furyası Türkiye'ye de sıçradı. Dijital sanatçı Tarık Tolunay, Galata Köprüsü'nü ve Karaköy'ü gösteren ''Fractal İstanbul - Pandemi'' isimli eserini NFT haline getirerek satışa sundu. Eser, 20 Ethereum'a yani yaklaşık 36 bin dolara alıcı buldu.

NFT son dönemin popüler konularından biri haline geldi. Özellikle Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'ini NFT haline getirip satışa sunmasıyla gündeme gelen NFT çılgınlığına yönelik Türkiye'den de bir eser çıktı. Eserin sahibi ise dijital sanatçı Tarık Tolunay.

TARIK TOLUNAY ESERİNİ NFT OLARAK SATIŞA SUNDU

Tarık Tolunay, Galata Köprüsü'nü ve Karaköy'ü bünyesinde barındıran ''Fractal İstanbul - Pandemi'' isimli eserini NFT yani değiştirilemez token haline getirdi. Tolunay, eseri satışa çıkardı.

NFT satış

Tolunay'ın Blockchain teknolojisi ile imzalanmış eseri, 20 Ethereum karşılığında satıldı. Bu da yaklaşık 36 bin dolara tekabül ediyor.

ELON MUSK DA EL ATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da Twitter hesabından NFT paylaşımı yapmıştı. Musk, bir müziğin yer aldığı tweet'inde ''NFT'ler hakkındaki bu şarkıyı NFT olarak satıyorum.'' demişti. Daha sonra tıpkı Tarık Tolunay gibi eserini NFT olarak satışa sunan ve 69,9 milyondan kazanan 'Beeple' lakaplı Mike Winkelmann da Elon Musk'a 69 milyon dolar teklif etmişti. Musk ise tercihini 420 milyon adet Dogecoin'den yana kullanmıştı.

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Elon Musk, Jack Dorsey gibi ünlü isimlerin NFT'lere el atması, bunun yanında Türkiye'den bir ismin de NFT eserini satışa çıkartması gibi tüm bu gelişmeler, 'NFT' adını önümüzdeki dönemde çok daha sık duyacağımızı işaret ediyor.

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Türkiye
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Körler sağırlar birbirini ağırlar. Son ağaç kesildiğinde son nehir kuruduğunda son balık avlandığında insanoğlu anlayacak coin'in yenecek bir şey olmadığını. Bak sadece gelişmiş mikroskopla görülebilen bir virüs dünyayı ne hale getirdi!

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