Türk Konseyi ülkeleri, küresel ara buluculukta önemli rol oynuyor

Amreyev, diğer tüm girişimlerin başarısız olduğu Suriye meselesinde, Rusya, Türkiye ve Suriye krizindeki temel aktörlerin Kazakistan'da masaya oturmayı başardığını anımsatarak "Astana girişimi, Suriye'de çatışmasızlık bölgesi kuran, çatışmaların durmasını sağlayan en başarılı girişim oldu." dedi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili meselenin oldukça karışık olduğunu ve taraflar arasında ciddi bir görüş farklılığı bulunduğunu vurgulayan Amreyev, "Kazakistan'ın tüm taraflarla kurduğu iyi ilişkiler kilit rol oynadı. Nükleer meselelerde önemli bir deneyimi olduğu için taraflar bize güvendi." ifadesini kullandı.

Amreyev, AA muhabirine verdiği mülakatta, Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'nın 2013'te dünyanın 6 büyük gücü ve İran arasında gerçekleşen nükleer müzakereleri hatırlatarak yıllar içinde tarafların anlaşmaya vardığını ve İran'a yönelik yaptırımların bazılarının kalktığını söyledi.

Bir diğer Türk Konseyi üyesi Özbekistan'ın Afganistan'daki deneyimi sayesinde Taşkent'te tarafları toplamada önemli bir rol oynadığını kaydeden Amreyev, Azerbaycan'ın da başkenti Bakü'de farklı kültürler arasında diyaloğu teşvik eden önemli bir girişimi başlattığını, kısa süre önce de Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

Amreyev, Kazakistan ve Suriye'nin derin tarihi bağları olduğunu vurgulayarak "Kazakistan topraklarında doğan ilim adamı Farabi ve Sultan Zahir Baybars'ın mezarları Şam'da yer alıyor. Bu üstün kişilikler, ülkelerimiz arasında dini ve kültürel bir köprü oluşturuyor." diye konuştu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri, "Bu tarihi bağlar nedeniyle Kazakistan, Suriye'de barışın yeniden tesis edilmesiyle yakında ilgileniyor. Astana süreci, son zamanlarda başarılı bir ara buluculuğun en iyi örneği. Ülkelerimiz henüz genç ama dünyaya barış getirmekte büyük güçlerden daha etkili ve başarılı oldular." yorumunu yaptı.

Amreyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 2019'da başlatılan İslami uzlaşma girişiminin, başka bir başarılı ara buluculuk örneği olduğuna işaret etti.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den oluşan Türk Konseyinde Macaristan gözlemci ülke olarak bulunuyor.

