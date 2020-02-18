HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türk ve Rus heyetlerin İdlib görüşmeleri sona erdi

Türk ve Rus heyetlerin İdlib görüşmeleri sona erdi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2020 14:41 | Son Güncelleme

Türk ve Rus heyetlerinin Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

Türk ve Rus heyetlerin İdlib görüşmeleri sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.

Diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkililerinin katıldığı toplantının ardından Türk heyeti Moskova’dan ayrıldı.

Görüşmelerin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova’da görüşmeler yapmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

Ayrıca görüşmede İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Yürek burkan görüntü! Gözyaşlarına boğuldularYürek burkan görüntü! Gözyaşlarına boğuldular
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rusya İdlib

En Çok Okunan Haberler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya’daki karantina gemisinde 88 kişide daha virüse rastlandı

Karantinadaki gemiden yine kötü haber!

63 yıldır kayıptı! Okul bekçisi tarafından bulundu

63 yıldır kayıptı! Okul bekçisi tarafından bulundu

Koronavirüs anne ile oğlunu ayırdı

Yürek burkan görüntü! Gözyaşlarına boğuldular

'Ailem bana kızar' dedi, genç kızın evine girip... Korkunç olay!

'Ailem bana kızar' dedi, genç kızın evine girip... Korkunç olay!

Pakistan'da 9 kişinin ölümüne sebep olan 'gizemli gaz' hakkında açıklama

Pakistan'daki 'gizemli gaz' hakkında açıklama

Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Çin'de kilit isim de öldü

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.