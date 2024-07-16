MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkan Şoray Kanunları gibi! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın'dan bomba sözler! "Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim"

Türkan Şoray Kanunları gibi! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın'dan bomba sözler! "Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.07.2024 14:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeşilçam'da kimin kuralları var?" desek akla ilk olarak Türkan Şoray gelir. Meğerse Filiz Akın da Türkan Şoray gibi net kurallara sahipmiş! Filiz Akın yıllar sonra yaptığı açıklamada "Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim" dedi.

Türkan Şoray Kanunları gibi! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın'dan bomba sözler! "Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim"

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın açıklamalarıyla dikkat çekti. Şoray Kanunları'ndan sonra Akın Kanunları da ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın Posta'ya konuştu.

"Benim de kurallarım vardı" diyerek "Filiz Akın Kuralları"nı anlatan ünlü isim gündem oldu.

3502393_bb8e2ea5a9110a5830fd17a7713bcf0a

Filiz Akın açıklamasında "Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim. Bence bu tarz özel yakınlaşmalar oldukça duygusal ve iki insan arasında özel olması gereken temaslar. Kılık kıyafet de benim için oldukça önemliydi. Dekolte olacaksa da çok ufak ve zarif olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.

MV5BNDI3NjllZGQtYWFjMS00MWNmLThmNTItY2JjZTE0YWZhOTE2XkEyXkFqcGdeQXVyNDA2MDA0MDA@._V1_

FİLİZ AKIN'IN SAĞLIK DURUMU

Sağlık sorunlarından da bahseden Yeşilçam'ın usta oyuncusu "Hepimiz sağlık sorunları yaşıyoruz, önemli olan bu süreçleri güçlü ve pozitif bir şekilde atlatabilmek. Şu an kendimi daha iyi hissettiğim bir dönemdeyim ama kendime çok dikkat ediyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli, hepinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

16 milyon euroya satacağı söyleniyordu! Evin her detayı olay16 milyon euroya satacağı söyleniyordu! Evin her detayı olay
Anahtar Kelimeler:
Filiz Akın
En Çok Okunan Haberler
10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

ÖSYM’den emsal niteliğinde karar: Yeniden sınava girecek!

ÖSYM’den emsal niteliğinde karar: Yeniden sınava girecek!

Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul'a geliyor

Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul'a geliyor

Belediyede büyük tepki çeken ahlaksız teklife ilginç savunma

Belediyede büyük tepki çeken ahlaksız teklife ilginç savunma

1500 TL mi 3 bin TL mi tartışılıyordu: Yurt dışı çıkış harcı açıklandı!

1500 TL mi 3 bin TL mi tartışılıyordu: Yurt dışı çıkış harcı açıklandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.