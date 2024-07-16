Türkan Şoray Kanunları gibi! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın'dan bomba sözler! "Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim"

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın açıklamalarıyla dikkat çekti. Şoray Kanunları'ndan sonra Akın Kanunları da ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın Posta'ya konuştu.

"Benim de kurallarım vardı" diyerek "Filiz Akın Kuralları"nı anlatan ünlü isim gündem oldu.

Filiz Akın açıklamasında "Sevişme, öpüşme sahnesi çekmezdim. Bence bu tarz özel yakınlaşmalar oldukça duygusal ve iki insan arasında özel olması gereken temaslar. Kılık kıyafet de benim için oldukça önemliydi. Dekolte olacaksa da çok ufak ve zarif olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.

FİLİZ AKIN'IN SAĞLIK DURUMU

Sağlık sorunlarından da bahseden Yeşilçam'ın usta oyuncusu "Hepimiz sağlık sorunları yaşıyoruz, önemli olan bu süreçleri güçlü ve pozitif bir şekilde atlatabilmek. Şu an kendimi daha iyi hissettiğim bir dönemdeyim ama kendime çok dikkat ediyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli, hepinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.