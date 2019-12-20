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Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın efsane filmi Baraj dizi oluyor! Baraj dizisi hagi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2019 00:05 | Son Güncelleme

Türkan Şoray'ın ünlü filmi 'Baraj'ın dizi versiyonuyla ilgili flaş gelişme 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu için usta yapımcı Fatih Aksoy ile Yağmur Ünal ikinci kez kolları sıvadı. Baraj dizisinin ekrana geleceği kanal da belli oldu.

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın efsane filmi Baraj dizi oluyor! Baraj dizisi hagi kanalda yayınlanacak?

Türkan Şoray, Tarık Akan ve Nasır Melek'in başrollerini oynadığı filmin aynı adı taşıyan dizi versiyonunun kanalı ve yönetmeni belli oldu.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal önceki yaz diziyi Fatih Aksoy'la beraber çekmek için harekete geçmiş ancak istenilen cast kurulamayınca proje rafa kaldırılmıştı. 2020 sezonu için dizi yeniden gündeme alındı.

Fatih Aksoy "Baraj" dizisi için FOX'la el sıkıştı. Dizinin günümüze uyarlanan senaryosunu Hasan Tolga Pulat kaleme almaya başladı. Bu arada Pulat'ın aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturacağı öğrenildi. Dizinin oyuncu kadrosu için de cast görüşmeleri devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray baraj dizisi Tarık Akan

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