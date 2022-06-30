Turkcell Superonline altyapı başvurusu ve takibi: Superonline fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Superonline altyapı başvurusu yapmak, fiber internet teknolojisinden yararlanmak için atacağınız ilk adımlardan biri olur. Yüksek hızlı geniş bant internet erişimini kullanıcılar ile buluşturan Superonline altyapısı, Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmaya devam etmektedir. Başvuru yaparak kolayca sahip olabileceğiniz fiber altyapı sayesinde güvenilir ve hızlı bir internet deneyimi yaşamanız mümkün olur.

Turkcell Superonline altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Turkcell Superonline fiber internet altyapı başvurusu yapabilmeniz için binanızda veya ikamet ettiğiniz adresin yakınlarında Superonline fiber kablolarının geçiyor olması gerekir. Binanıza yakın bir yerden fiber kablolar geçiyorsa başvuru yapabilirsiniz. Superonline internet altyapı başvuru işlemlerini gerçekleştirmenin üç farklı yolu bulunur:

İlgili resmi web sitesini ziyaret ederek 'Hemen Başvur' bağlantılarını takip edebilir; isim, soy isim ve irtibat telefonu gibi bilgileri eksiksiz girerek kolayca başvuru yapabilirsiniz. 2200'a SMS göndererek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgede hizmet veren satış noktalarımız veya müşteri hizmetleri aracılığı ile başvuru işlemlerini zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Superonline altyapı başvuru takibi nasıl yapılır?

Superonline internet altyapısı başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Superonline altyapı başvuru takibi yaparak başvurunuz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Başvuru takibi yapmak için başvuru ve randevu sorgulama sayfasını ziyaret etmeniz gerekir. Başvuru ve randevu sorgulama ekranında T.C. kimlik numarası bilginizi ve güvenlik kodunu girerek başvurunuzu kolayca sorgulayabilirsiniz. Dilerseniz müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek de başvurunuzun durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Superonline internet altyapısının avantajları

Superonline internet altyapısı yok ne yapmam gerekir diyenlerin ilk araştırma konusu Superonline başvurusu yapmak olur. Sadece başvuru formunu doldurarak kolayca başvuru yapabilir, Superonline internet altyapısının avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz kurulum imkanını beraberinde getiren Superonline altyapısı sayesinde yüksek ve kesintisiz bağlantı hızına sahip olabilirsiniz.

Superonline internet altyapısı hangi şehirlerde mevcut?

Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmaya devam eden fiber altyapısının hangi şehirlerde mevcut olduğu merak konusu olur. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Uşak illerinde bağımsız şebekeye sahip Superonline hizmetleri mevcuttur.

