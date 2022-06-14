Turkcell Superonline altyapı sorgulama: Turkcell Superonline fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır?

Her geçen gün hızla yayılan Turkcell fiber altyapısı ile kesintisiz internetin keyfini çıkarmak mümkündür. Superonline altyapı sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirerek evinizde veya iş yerinizde fiber altyapı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Evimde fiber var mı diye merak edenlerdenseniz Superonline fiber altyapı sorgulama yaparak gerekli bilgileri öğrenebilir, abonelik işlemlerinize vakit kaybetmeden başlayabilirsiniz.

Superonline internet altyapısı ne getirir?

Superonline internet altyapısı çok yüksek hızlı geniş bant internet erişimini getirir. Bu altyapı sayesinde dilediğiniz müziği beklemeye gerek kalmadan anında dinleyebilirsiniz. Favori filmlerinizi dakikalar içerisinde indirebilir, sınırsız eğlencenin kapılarını aralayabilirsiniz.

Superonline internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır?

Superonline altyapı sorgulama yapabilmek için Turkcell fiber sorgulama ekranına geçiş yapmanız gerekir. Ardından aşağıda adımları takip ederek sorgulama ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:

Sorgulama ekranında il, ilçe, mahalle ve bina adı gibi bilgilerini girerek bulunduğunuz binada fiber altyapı bulunup bulunmadığını zahmetsiz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Bina ismini bilmiyorsanız veya bina ismi değişmişse detaylı sorgulama yapmanız gerekebilir.

Superonline altyapı haritası üzerinden bulunduğunuz yeri kolayca bulabilirsiniz.

Superonline altyapısı bulunmuyorsa ne yapılmalı?

Superonline evde internet altyapı sorgulama işlemini yaptıktan sonra bulunduğunuz binada fiber altyapı bulunmadığını öğrendiyseniz herhangi bir endişe duymanıza gerek yoktur. Altyapı olmamasına rağmen yine de Superonline ev internet abonesi olmanız mümkündür. Fiber altyapı başvurusu yaptıktan sonra binanıza altyapı gelene kadar ADSL, VDSL gibi diğer internet altyapı hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Fiber altyapı ne zaman gelir?

Superonline aktif altyapı bölgeleri ve planlanan bina sayıları ile altyapı çalışmalarının aktivasyonu yapılır. Bina altına fiber kablolar çekildikten sonra yaklaşık 2-6 ay içerisinde binanızın fiber altyapı çalışmaları tamamlanır. Fiber altyapınız aktif olduktan sonra hızlı ve kesintisiz internetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Superonline altyapısı hangi şehirlerde var?

Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Uşak şehirlerinde Superonline altyapısını kullanıcılar ile buluşturan bağımsız şebekeler vardır.

Türkiye çapında yaygınlaşmaya devam eden fiber altyapısını evinizde deneyimlemek istiyorsanız altyapı sorgulaması yaparak ilk adımı atabilirsiniz.



