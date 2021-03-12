Türkiye çok sert tepki göstermişti! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan 'Hampig Sasunyan' açıklaması

Şehit Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesi kararına yazılı bir açıklama ile tepki gösteren Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, Kaliforniya eyaletinin, 1982 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldürmekten suçlu bulunan Hampig Sasunyan için verdiği şartlı tahliye kararından derin hayal kırıklığı duymaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin, dünyanın herhangi bir yerindeki diplomatların güvenliğini her zaman öncelediğini, diplomatlara yönelik suikastların en yüksek ceza ile cezalandırılmasını savunduğunu ve bu tür şartlı tahliyelere karşı olduğunu belirten Blinken, bir diplomata saldırmanın, sadece bir bireye karşı ağır bir suç değil, aynı zamanda diplomasiye de saldırmak anlamına geldiğini vurguladı.

Blinken, "Bay Arıkan'ın ailesine ve Türk Dışişleri Bakanlığındaki çalışma arkadaşlarımıza, kayıpları dolayısıyla bir kez daha en derin taziyelerimizi sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararını şiddetle kınadığını bildirmişti.