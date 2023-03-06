Türkiye'de ilk kez kurulacak! Afet Yeniden İmar Fonu ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afet Yeniden İmar Fonunun kurulacağını açıklamıştı. Türkiye'de ilk kez kurulacak Afet Yeniden İmar Fonu ile ilgili kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğu belirtildi.
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