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  4. Türkiye'de ilk kez kurulacak! Afet Yeniden İmar Fonu ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Türkiye'de ilk kez kurulacak! Afet Yeniden İmar Fonu ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

06.03.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afet Yeniden İmar Fonunun kurulacağını açıklamıştı. Türkiye'de ilk kez kurulacak Afet Yeniden İmar Fonu ile ilgili kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğu belirtildi.

Türkiye'de ilk kez kurulacak! Afet Yeniden İmar Fonu ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kaynak: AA

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