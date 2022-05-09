Türkiye'de üretilecek! Ford, E-Transit Custom'un üzerindeki örtüyü kaldırdı

Yeni Ford E-Transit Custom tanıtıldı. Böylelikle Ford'un, tam elektrikli ikinci ticari modeli, E-Transit Custom'un ilk detayları da paylaşıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Transit Custom, dünyadaki tek üretim merkezi konumundaki Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek.

380 KM MENZİL, DIŞA GÜÇ AKTARMA...

E-Transit Custom'un 380 kilometreye kadar menzil hedefi, tam çekiş yetkinliği ve DC hızlı şarj ile birlikte Pro-Power Onboard özellikleriyle sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada E-transit Custom'un ProPower Onboard teknolojisi ile gerektiğinde aydınlatma ve elektrikli cihazlar için dışa aktarılabilir güç de sağlayacağı aktarıldı. E-Transit Custom, yeniden düzenlenen dış tasarımı ve tamamı LED farlarıyla 1 tonluk araç segmentinde rekabet edecek.

"BİR DÖNÜM NOKTASI"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"E-Transit Custom, Avrupa'daki ticari araç operasyonlarımızın bir dönüm noktası ve Ford Pro hedeflerimizi gerçekleştirme yolculuğumuzda son derece önemli bir adımı temsil ediyor. Avrupa'nın en çok satan ticari aracı tam elektrikli bir versiyon kazanırken, Ford Pro'nun tek noktadan üretkenliği artıran hizmetleriyle destekleniyor. Bunun Avrupa'daki şirketlere katacağı işletme faydaları ise anlatmakla bitmez."

E-Transit Custom, Ford Pro'nun 2024 yılına kadar sunacağı tam elektrikli dört ticari aracın ilki.

Ford'un sene başında duyurduğu gibi 2024 itibarıyla, iki tonluk E-Transit ticari aracın yanı sıra dört yeni tam elektrikli araç daha Transit ailesine katılacak, Transit Custom ve Transit Courier ile Tourneo Custom ve Tourneo Courier modellerinin elektrikli versiyonları bu kapsamda yer alıyor.

ÜRETİMİ KOCAELİ'NDE! PEKİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa'daki müşterilere sunulacak "Yeni Nesil Transit Custom" ailesinin parçası olan tam elektrikli E-Transit Custom'ın üretimi ise 2023'ün 2'nci yarısında başlayacak. Daha detaylı ürün bilgisi bu yıl eylül ayında duyurulacak.

Tüm Transit Custom versiyonları Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında üretilecek. Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla "Yeni Nesil Transit Custom" ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile 2023 ikinci yarısından itibaren tam elektrikli ilk versiyonunu üretmeye başlayacağını duyurmuştu.

Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 87'sinin üretimini Kocaeli'de gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz aylarda törenle Ford'un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit'i seri üretim için hattan indirmişti. (AA)

