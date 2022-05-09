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Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

09.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizel ve benzinli araçlar için büyük son yaklaşıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde fosil yakıtlı araçların yasaklanacağı tarih olarak 2035 yılı gösteriliyor. Türkiye net bir tarih açıklamazken bu geçişin 2030-2050 yılları arasında olacağı tahmin ediliyor. Avrupa dışında Asya ise bu duruma biraz daha çekimser yaklaşıyor.

İklim değişikliği ve çevreye etkisi nedeniyle ülkeler bir bir dizel ve benzinli araçtan elektrikli, hidrojen, biyoyakıt veya e-yakıtlarla çalışan araçlara geçiş için planlarını açıklamaya devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu geçiş için kritik tarih 2035. Türkiye'de henüz bir tarih açıklanmazken geçişin 2030-2050 yılları arasında olması bekleniyor.

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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ TARİHİ AÇIKLADI

Akşam gazetesinden Sümer Demirciler'in haberine göre AB ülkeleri içinde klasik fosil yakıtlı araçların yasaklanması için kritik tarih olarak 2035 yılı gösteriliyor. Bu tarihten itibaren birçok AB ülkesinde benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanırken, yalnızca tamamen elektrikli otomobiller, hidrojen, biyoyakıt veya e-yakıtlarla çalışan araçlar yeni kayıt yaptırabilecek.

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AB genelinde klasik motorlu araçların yasaklanması için ortaklaşa verilmiş bir karar veya kesin bir yasa olmaması da uygulama tarihindeki belirsizlikleri artırıyor. Hollanda, 2021 yılında AB komisyonuna başvuruda bulunup, benzinli ve dizel otomobillerin satışının yasaklanması için aşamalı bir tarih belirlenmesini istemişti. Ayrıca, Danimarka örneği daha önce bir AB ülkesinin içten yanmalı motorları tek başına yasaklamasının ne kadar zor olduğunu göstermişti. 2018 yılında Kopenhag hükümeti dizel ve benzinli motorları 2030'dan itibaren yasaklamak istediğini açıkladı. Ancak AB yasalarını ihlal ettikleri için planlarını geri çekmek zorunda kaldı.

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YUNANİSTAN 2030'DA TAMAMEN SATIŞIN YASAKLANMASINI İSTİYOR

İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İsveç, Danimarka'da olduğu gibi yasakların bir an önce devreye alınmasını istediğini açıklamıştı. Güçlü bir otomotiv sektörü olan Fransa, 2040 yılına kadar süreyi uzatmak istediğini belirtirken, Paris'te 2024'ten itibaren dizel araçların, 2030'da da benzinlilerin kullanımına izin verilmeyecek. İspanya 50 binden fazla nüfusa sahip şehirlerde 2040'ta yasakların başlayıp, 2050'de benzinli ve dizel araçların halka açık yollarda kullanımını yasaklayacağını açıkladı. Aynı şekilde komşumuz Yunanistan, 2030'dan itibaren içten yanmalı motorlu sıfır kilometre otomobillerin satışını yasaklamak istiyor. 2025 gibi erken bir tarihte, Atina ve Selanik'teki tüm yeni taksiler ve kiralık araçların üçte biri elektrikli olmasını planlıyor. AB üyesi olmayan Norveç, yanmalı motorlara 2025'ten itibaren daha da katı bir yasak getirmeyi planlıyor. İngiltere de yasak için 2030 yılını devreye soktuğunu daha önce açıklamıştı. İskoçya'da, 2032'den itibaren yasaklar devreye alınacak. Kanada'da 2040, New York için belirlenen tarihse 2035 olarak açıklandı.

HANGİ ÜLKEDE YASAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

  • Almanya 2025-2050

  • Mısır 2040

  • Çin 2060

  • Danimarka 2030

  • Fransa 2040

  • İrlanda 2030

  • İsrail 2030

  • Kanada 2050

  • Hollanda 2030

  • Norveç 2025

  • Singapur 2040

  • Slovenya 2030

  • İspanya 2040

  • Sri Lanka 2040

  • İsveç 2030

  • İngiltere 2030

TÜRKİYE'DE GEÇİŞ NE ZAMAN OLACAK?

Türkiye net bir tarih açıklamazken, taraf olduğu Paris Anlaşması'yla 2030-2050 arsında geçiş bekleniyor.

Binek otomobiller dışında hafif ticari araçlarda da elektrik dönüşümü hızlanıyor. Gölcüklü Ford Transit bu alanda öncü model görevini üstleniyor.

ASYA ÇEKİMSER

Avrupa dışında Asya, elektrikli otomobiller konusunda üretimde öncülük yapsa da benzin ve dizel yasaklarında daha çekimser davranıyor. BMW, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Toyota ve Volvo'nun üretim tesisleri bulunan ve ülke genelinde 850 bin kişinin istihdam edildiği Tayland, 2035'ten sonra klasik motorlu otomobilleri istemediğini duyurdu. Çin ise eyaletlere göre değişmekle birlikte ülke genelinde uygulanacak yasak için 2060 yılını beklediğini açıkladı.

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Avrupa Birliği
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