Türkiye’deki zirvede Ukrayna ve Rusya tarafları birbirine girdi! Bayrak krizinde yumruklar havada uçuştu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nde (KEİPA) Rus delegasyonu üyesi Olga Timofeeva’nın röportaj verdiği sırada Ukraynalı Milletvekili Oleksandr Marikovsky kameralara doğru Ukrayna bayrağını göstermeye başladı. NOEL’in haberine göre Marikovsky’un elinde tuttuğu bayrağı bir başka Rus delegesi olan Valey Stavitsky almak istedi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DİĞER ÜYELER ARAYA GİRDİ

Ukrayna ve Rusya taraflarının temsilcilerinin yumruk yumruğa kavgasında iki adamı durdurmak için diğer üyelere araya girdi. Yaşanan kavganın ardından oturma bir süreliğine ara verildi ve Rusya ile Ukrayna heyetlerinin salonu terk etmeleri istenildi.