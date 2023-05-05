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  4. Türkiye’deki zirvede Ukrayna ve Rusya tarafları birbirine girdi! Bayrak krizinde yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede Ukrayna ve Rusya tarafları birbirine girdi! Bayrak krizinde yumruklar havada uçuştu

05.05.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde (KEİPA) Rusya ve Ukrayna tarafları birbirine girdi. Türkiye’deki zirvede Ukraynalı Milletvekili Oleksandr Marikovsky’ın elindeki Ukrayna bayrağının bir Rus delege olan Valey Stavitsky tarafından alınarak yırtılmaya çalışılması gerginlik çıkarttı. Bir anda yumrukların havada uçuştuğu görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nde (KEİPA) Rus delegasyonu üyesi Olga Timofeeva’nın röportaj verdiği sırada Ukraynalı Milletvekili Oleksandr Marikovsky kameralara doğru Ukrayna bayrağını göstermeye başladı. NOEL’in haberine göre Marikovsky’un elinde tuttuğu bayrağı bir başka Rus delegesi olan Valey Stavitsky almak istedi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DİĞER ÜYELER ARAYA GİRDİ

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Ukrayna ve Rusya taraflarının temsilcilerinin yumruk yumruğa kavgasında iki adamı durdurmak için diğer üyelere araya girdi. Yaşanan kavganın ardından oturma bir süreliğine ara verildi ve Rusya ile Ukrayna heyetlerinin salonu terk etmeleri istenildi.

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Rusya Ukrayna

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