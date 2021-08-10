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  4. Türkiye'den İsviçre'ye PKK/YPG tepkisi! Bakanlığa çağrıldı

Türkiye'den İsviçre'ye PKK/YPG tepkisi! Bakanlığa çağrıldı

10.08.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre’nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto edildi.

Türkiye'den İsviçre'ye PKK/YPG tepkisi! Bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru sözde bir temsilciliğinin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve izahat istendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.

Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
pkk Dışişleri Bakanlığı İsviçre
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