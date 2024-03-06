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  4. Türkiye, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'u konuşurken... Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Cem Garioğlu ve ailesini hatırlatarak TBMM'ye çağrı yaptı: Aksi halde...

Türkiye, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'u konuşurken... Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Cem Garioğlu ve ailesini hatırlatarak TBMM'ye çağrı yaptı: Aksi halde...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.03.2024 14:58
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16 yaşındaki Timur Cihantimur'un yol açtığı kaza Türkiye'nin gündemine oturdu. Evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden kaza sonrası yazar Eylem Tok'un oğlu Cihantimur'la birlikte Mısır'a kaçtığı tespit edildi. Tok, yaptığı açıklamada teslim olacaklarını duyururken, Avukat Dr. Rezan Epözdemir'den önemli bir çıkış geldi. Münevver Karabulut cinayeti sonrası oğullarını kaçıran Garipoğlu ailesi için yaşanan süreci hatırlatan Epözdemir, TBMM'ye çağrıda bulundu.

Türkiye, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'u konuşurken... Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Cem Garioğlu ve ailesini hatırlatarak TBMM'ye çağrı yaptı: Aksi halde...

Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Korkunç olayda evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Polis, kaçan sürücünün peşine düşerken kazaya karışan aracı kullanan ismin Timur Cihantimur olduğu belirlendi.

Timur Cihantimur'un yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu olduğu ortaya çıkarken, yeni detaylar ise Türkiye'nin gündemine oturdu.

Kazadan sonra Timur Cihantimur annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen ünlü yazar Eylem Tok oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı öğrenildi.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu Timur Cihantimur'u da alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

Yaşananların gündem olmasının ardından oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok olayla ilgili açıklama yaptı. Tok yaptığı açıklamada "Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız" dedi.

Tok'un bu açıklaması sonrası ailenin nasıl bir ceza lacağı ise tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili dikkat çeken açıklama ise ünlü avukat Dr. Rezan Epözdemir'den geldi.

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde mağdur ailenin avukatlığını üstlenen Epözdemir, 'Cem Garipoğlu' detayını ve o süreçte yaşananları hatırlatarak TBMM'ye çağrıda bulundu.

Avukat Dr. Epözdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"T.C.K m.283/3 uyarınca bu suçun altsoy, üstsoy,eş, kardeş tarafından işlenmesi halinde cezaya hükmolunmaz. Bu bir şahsi cezasızlık sebebidir. Bu düzenleme uyarınca işlenen fiil ve suç dolayısıyla haksızlık oluşturma özelliği muhafaza edilmekte, fakat kişinin kanundaki akrabalık ilişkisinden dolayı ceza hukuku açısından sorumluluğuna gidilmemektedir. Kanaatimce bu düzenleme son derece isabetsiz ve kamu vicdanını rahatsız edici mahiyettedir. Bizim de mağdur aile vekili olduğumuz dosyada, Münevver Karabulut'u vahşice ve hunharca katleden Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu hakkında oğlunu kaçırmasına rağmen ceza tayinine yer olmadığına kararı verimiş, amcası Hayyam Garipoğlu ise Cem Garipoğlunu kaçırdığından bahisle alt sınırdan uzaklaşılarak 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Bu düzenleme suç işleyen kişinin adaletten kaçması ve saklanması için anne, baba,eş kardeşe şahsi cezasızlık sebebi öngörerek, bu akrabalara adeta yakınlarınızı kaçırın ve adalete teslim etmeyin denmektedir. Bu da ceza ve ceza infaz hukukunun temel evrensel prensipleriyle bağdaşmaz. Sonuçları itibariyle de kamu vicdanının rahatsız olduğu da açıktır. Hal böyle iken T. C.K m. 283/1'in cezasının caydırıcılığı sağlayacak şekilde arttırılması ve 283/3'te yakın akrabalar için düzenlenen şahsi cezasızlık sebebinin ortadan kaldırılması gerekir. Bu konuda şüphesiz ki görev Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, aksi halde böyle haberleri daha çok görmeye devam ederiz."


ChefGPT


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