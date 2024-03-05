Bir bebeği babasız bırakmıştı... Ünlü yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı! Murat Acı'nın öldüğü kaza sonrası Mısır'a uçmuşlar

Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı yaşanan kazada korkunç detaylar ortaya çıktı. Arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks araçla çarpan sürücü kaçtı. Kan donduran olayda evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, kayıplara karışan sürücünün kimliği ise şoke etti. İddialara göre söz konusu kazaya neden olan kişinin yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur olduğu belirlendi. Kazanın yaşandığı akşam arkadan gelen annesinin aracıyla olay yerinden uzaklaştırılan Cihantimur'un daha sonra yine annesiyle birlikte Mısır'a uçtuğu belirlendi. Anne-oğulun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıkarken, bir hafta önce sergi açılışında konuşan Tok'un "Hayat basit aslında… Birbirimizin gölgesiyiz. İyiler ve kötüler var dünyada" dediği akıllara geldi. İşte tüm detaylar...
1 Mart Cuma akşamı Kemerburbargaz yolunda korkunç bir olay yaşandı. Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durdu.
Arkadaşları arızalanan motorla ilgilenirken, Oğuz Murat Acı bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.
O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks araç, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu.
Lüks aracın sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
Kaza sonrası ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kazada bir çocuk babası olan Oğuz Murat Acı, olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin tedavileri devam ederken, iki kişi taburcu edildi.
Oğuz Murat Acı ise doğup büyüdüğü Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.
Kaza sırasında Oğuz Murat Acı ile birlikte olan Kayınbiraderi Süleyman Arslan, o anları anlattı.
Arslan, "ATV'ler ile yola çıktık. Orman yolundan Göktürk'e kadar gidip orada yakıt aldık. Dönüşte benim kullandığım ATV arızalandı. Virajda durmak istemedik, gelen araçların bize çarpmaması için ileri aldık. Biz ATV'nin sorununu çözmeye çalışırken, vefat eden eniştem Oğuz, 'ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler bize çarpmasınlar' dedi. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Aracın ışığını görmemizle aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum, bana seslendiler. O an toparlanmaya başladım, sonra 'Oğuz yok' dediler. Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedye ile onu yukarı çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı onu da çıkardık. Diğer arkadaşlarım da yerde yatıyordu. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar" dedi.