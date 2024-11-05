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  4. Türkiye gelen İngiliz gezgini dağa tepe gezdirdiler! Teyzelerin İngilizce konuşması herkesi şaşkına çevirdi: "Helal olsun teyzelere"

Türkiye gelen İngiliz gezgini dağa tepe gezdirdiler! Teyzelerin İngilizce konuşması herkesi şaşkına çevirdi: "Helal olsun teyzelere"

05.11.2024 09:39
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.11.2024 09:39
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerde sosyal medyada "Itchy Boots" kullanıcı adıyla paylaşım yapan gerçek adıyla Noraly Beyer isimli İngiliz gezgin ile Muğlalı teyzeler arasında sevimli diyaloglar yaşandı. Teyzelerin İngilizce konuştukları anlar kalpleri sımsıcak yaptı.

Sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan İngiliz gezgin "Itchy Boots" Muğla'yı ziyaret etti. İsminin Emine ve Fatma olduğunu dile getiren iki kadınla birlikte antik tiyatronun yolunu tutan İngiliz gezgin o anları da saniye saniye kaydetti.

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Muğlalı teyzeler ile İngiliz gezgin arasındaki İngilizce diyalog görenleri gülümsetti.Dağ tepe aşarak antik tiyatronun bulunduğu bölüme ulaşan "Itchy Boots" yolda taze baharat topladıklarını ve Emine isimli kadının 70 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında gibi yürüdüğünü söyledi.

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O anlar sosyal medyada pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Görüntüler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Helal olsun teyzelere" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal kullanıcısı ise, "Çok sevimli anlardı" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gezgin Muğla
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