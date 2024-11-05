Türkiye gelen İngiliz gezgini dağa tepe gezdirdiler! Teyzelerin İngilizce konuşması herkesi şaşkına çevirdi: "Helal olsun teyzelere"

Sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan İngiliz gezgin "Itchy Boots" Muğla'yı ziyaret etti. İsminin Emine ve Fatma olduğunu dile getiren iki kadınla birlikte antik tiyatronun yolunu tutan İngiliz gezgin o anları da saniye saniye kaydetti.

Muğlalı teyzeler ile İngiliz gezgin arasındaki İngilizce diyalog görenleri gülümsetti.Dağ tepe aşarak antik tiyatronun bulunduğu bölüme ulaşan "Itchy Boots" yolda taze baharat topladıklarını ve Emine isimli kadının 70 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında gibi yürüdüğünü söyledi.

O anlar sosyal medyada pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Görüntüler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Helal olsun teyzelere" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal kullanıcısı ise, "Çok sevimli anlardı" yorumunu ekledi.